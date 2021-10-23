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    На Буковині відкрили погруддя письменнику, який отримав найвищу державну нагороду Ізраїлю (фото)

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    Знаний у світі письменник народився у буковинському селі Стара Жадова - На Буковині відкрили погруддя письменнику, який отримав найвищу державну нагороду Ізраїлю (фото)
    Знаний у світі письменник народився у буковинському селі Стара Жадова
    Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

    Дев'ятирічним хлопчиком Агарон Аппельфельд потрапив до чернівецького гетто

    У селі Стара Жадова Сторожинецької громади у Чернівецькій області урочисто відкрили бронзове погруддя ізраїльському письменнику Агарону Аппельфельду, який народився в цьому населеному пункті. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

    «Ініціатором такого вшанування пам’яті про видатного вихідця з Буковини стали літературознавець і перекладач Петро Рихло та очільниця Єврейського музею у Берліні, художниця Гельґа фон Льовеніх», – ідеться у повідомленні.

    9-річним хлопчиком відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд потрапив до чернівецького гетто, звідки його депортували до одного з концтаборів Трансністрії. Матір Агарона загинула, а із батьком його назавше розлучило заслання. Хлопчику ж дивом вдалося втекти із табору смерті.

    Погруддя письменнику встановили на території Старожадівського ліцею. Під час відкриття учні закладу нагадали також біографію письменника. І хоч більшу частину життя він прожив у Ізраїлі, проте завжди повторював: «Україна вкарбувалася в мою пам'ять і моє серце».

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    На Буковині відкрили погруддя письменнику, який отримав найвищу державну нагороду Ізраїлю (фото)
    На Буковині відкрили погруддя письменнику, який отримав найвищу державну нагороду Ізраїлю (фото)
    На Буковині відкрили погруддя письменнику, який отримав найвищу державну нагороду Ізраїлю (фото)
    Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

    Як ідеться у «Вікіпедії», Агарон Аппельфельд народився 16 лютого 1932 року в селі Стара Жадова — ізраїльський письменник, лауреат Премії Ізраїлю, найвищої нагороди країни, й безлічі інших міжнародних та ізраїльських премій і нагород.

    У роки Другої світової війни пережив насильницьку смерть матері, чернівецьке гетто та депортацію до одного з концтаборів Трансністрії, звідки йому вдалося втекти. Після трьох років переховувань і поневірянь Аппельфельд прибився до Радянської армії, з якої дійшов до Югославії. Згодом опинився в Італії і відтак перебрався в Землю Ізраїльську.

    Написав і видав понад чотири десятки книжок, які перекладені більш ніж тридцятьма мовами.

    Помер 4 січня 2018 року у віці 85 років у місті Петах-Тіква (Ізраїль).

    Раніше повідомлялося, що двоє цьогорічних нобелівських лауреатів, Абдулразак Гурна та Дмитро Муратов, не повірили, що їм дзвонять з комітету премії. Гурна, письменник із Танзанії, вирішив, що це просто реклама.

    Також автор однієї з найулюбленіших українських пісень «Два кольори», провідний український поет, перекладач, визначний громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко відсвяткував день народження. Йому виповнилося 92 роки.

    Теги: Ізраїль смерть Україна письменник учні час
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    На Буковині відкрили погруддя письменнику, який отримав найвищу державну нагороду Ізраїлю (фото)