На Буковині відкрили погруддя письменнику, який отримав найвищу державну нагороду Ізраїлю (фото)

Дев'ятирічним хлопчиком Агарон Аппельфельд потрапив до чернівецького гетто

У селі Стара Жадова Сторожинецької громади у Чернівецькій області урочисто відкрили бронзове погруддя ізраїльському письменнику Агарону Аппельфельду, який народився в цьому населеному пункті. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

«Ініціатором такого вшанування пам’яті про видатного вихідця з Буковини стали літературознавець і перекладач Петро Рихло та очільниця Єврейського музею у Берліні, художниця Гельґа фон Льовеніх», – ідеться у повідомленні.

9-річним хлопчиком відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд потрапив до чернівецького гетто, звідки його депортували до одного з концтаборів Трансністрії. Матір Агарона загинула, а із батьком його назавше розлучило заслання. Хлопчику ж дивом вдалося втекти із табору смерті.

Погруддя письменнику встановили на території Старожадівського ліцею. Під час відкриття учні закладу нагадали також біографію письменника. І хоч більшу частину життя він прожив у Ізраїлі, проте завжди повторював: «Україна вкарбувалася в мою пам'ять і моє серце».

Як ідеться у «Вікіпедії», Агарон Аппельфельд народився 16 лютого 1932 року в селі Стара Жадова — ізраїльський письменник, лауреат Премії Ізраїлю, найвищої нагороди країни, й безлічі інших міжнародних та ізраїльських премій і нагород.

У роки Другої світової війни пережив насильницьку смерть матері, чернівецьке гетто та депортацію до одного з концтаборів Трансністрії, звідки йому вдалося втекти. Після трьох років переховувань і поневірянь Аппельфельд прибився до Радянської армії, з якої дійшов до Югославії. Згодом опинився в Італії і відтак перебрався в Землю Ізраїльську.

Написав і видав понад чотири десятки книжок, які перекладені більш ніж тридцятьма мовами.

Помер 4 січня 2018 року у віці 85 років у місті Петах-Тіква (Ізраїль).

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Також автор однієї з найулюбленіших українських пісень «Два кольори», провідний український поет, перекладач, визначний громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко відсвяткував день народження. Йому виповнилося 92 роки.