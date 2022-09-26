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Мобілізація по-російськи: Банкова висміяла задум Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація по-російськи: Банкова висміяла задум Кремля
Подоляк нагадав, що через мобілізацію, оголошену Путіним, у нацреспубліках РФ спалахнули протести
фото з відкритих джерел

Подоляк:«Це лише п‘ятий день. До початку повернення назад тисяч трун» 

Російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво РФ вже зіткнулося з масою проблем. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Він нагадав, що через мобілізацію, оголошену главою Кремля Володимиром Путіним, у нацреспубліках РФ спалахнули протести. Крім того, росіяни масово тікають за кордон.

Зокрема, кілометрові черги на виїзд, протести у республіках, стрілянина у військкоматах. Крім того, росіяни скаржаться на незаконний призов, відсутність екіпірування і підготовки. «Це лише п‘ятий день. До початку повернення назад тисяч трун», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ. Як повідомлялося, у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, сталять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

Зазначимо, в Іркутській області (Росія) мобілізований чоловік відкрив вогонь в Усть-Ілімському військкоматі. Нападник влучив в начальника призовної комісії. 

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Теги: розвідка росія мобілізація чоловік кордон влада радник стрілянина

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