Мобілізація по-російськи: Банкова висміяла задум Кремля

Подоляк нагадав, що через мобілізацію, оголошену Путіним, у нацреспубліках РФ спалахнули протести

Подоляк:«Це лише п‘ятий день. До початку повернення назад тисяч трун»

Російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво РФ вже зіткнулося з масою проблем. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Він нагадав, що через мобілізацію, оголошену главою Кремля Володимиром Путіним, у нацреспубліках РФ спалахнули протести. Крім того, росіяни масово тікають за кордон.

Зокрема, кілометрові черги на виїзд, протести у республіках, стрілянина у військкоматах. Крім того, росіяни скаржаться на незаконний призов, відсутність екіпірування і підготовки. «Це лише п‘ятий день. До початку повернення назад тисяч трун», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ. Як повідомлялося, у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, сталять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

Зазначимо, в Іркутській області (Росія) мобілізований чоловік відкрив вогонь в Усть-Ілімському військкоматі. Нападник влучив в начальника призовної комісії.