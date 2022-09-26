Російський сенатор пропонує влаштувати мобілізаційний «подарунок» для усіх чоловіків

Виключення зроблять лише для тих, хтоне придатний до військової служби.

Усім, хто перебуває в призовному віці, можуть заборонити виїзд за кордон

Російське керівництво може посилити обмеження для чоловіків призовного віку. Зокрема сенатор Ради Федерації Сергій Цеков заявив, що вважає за необхідне заборонити виїзд за кордон усім, хто перебуває у призовному віці. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Усім, хто перебуває в призовному віці, у поточній ситуації потрібно заборонити виїзд за кордон», – наголосив парламентар.

Водночас він зазначив, що виїзд за кордон можна зробити дозволеним за медичними показаннями, а також тим, хто не придатний до військової служби.

Раніше голова комітету Держдуми з інформполітики Олександр Хінштейн заявив, що громадян при частковій мобілізації можна посилати не лише до армії, а й до Росгвардії. У країні зараз десятки тисяч ветеранів СОБР та ОМОН, які перебувають у призовному віці. Для них опрацьовується можливість укласти короткочасні контракти у Росгвардії, додав він.

Як повідомлялося, у місті Назарово Красноярського краю РФ збираються мобілізувати незалежно від віку, армійського досвіду та категорії придатності.

Нагадаємо, у країні-терористці РФ громадяни протестують проти так званої часткової мобілізації, оголошеної 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Адже попри заяви влади, насправді в армію забирають усіх, будь-якого віку, стану здоров'я і без досвіду служби в армії. Як повідомляють родичі мобілізованих, на фронт росіян відправляють аж після одного дня підготовки.