Була одна жінка. Список пасажирів, які загинули разом із Пригожиним

На борту літака Пригожина була лише одна жінка

Єдина жінка, яка перебувала на літаку Пригожина, 39-річна Христина Распопова. Вона працювала бортпровідницею на рейсі, який виконував бізнес-джет. Російське видання «Фонтанка» зібрало коротке досьє на пасажирів літака, передає «Медуза».

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39-річна Крістіна Распопова працювала бортпровідницею на рейсі, який виконував бізнес-джет. У день катастрофи вона опублікувала в соцмережах фото, ймовірно, зроблене в аеропорту перед вильотом. За даними російського видання, за кілька годин до вильоту бортпровідниця повідомила рідних, що їхній рейс із якихось причин затримується. Повідомляється, що Христина Распопова – сестра заступника прокурора з Челябінської області, який раніше мав конфлікт з Бастрикіним (колишній генерал юстиції РФ).

Бортпровідниця на літаку Пригожина Христина Распопова Фото з відкритих джерел

47-річний Валерій Чекалов із позивним «Ровером» вважався логістом ПВК «Вагнера» і був тісно пов'язаний з компаніями Пригожина. У сервісах визначення власника номера він, зокрема, значиться під іменами «Валерій Євгенович Чекалов Від Пригожина», «Валерій Євгенович Конкорд» і «Конкорд Ланч Бокси».

44-річний Сергій Пропустін відомий як розвідник-гранатометник ПВК «Вагнера». Його позивний, ймовірно, «Кедр». У ПВК він вступив у 2015 році.

38-річний Євген Макарян, за деякими даними, раніше був дільничним. З 2016 року воював у складі ПВК «Вагнера» у Сирії.

31-річний Олександр Тотмін значиться на сайті «Миротворець» як людина, яка представляє інтереси ПВК «Вагнера» в Судані. «Фонтанка» пише, що Тотмін раніше був судимий за викрадення та крадіжку.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина. На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл. Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.