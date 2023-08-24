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Була одна жінка. Список пасажирів, які загинули разом із Пригожиним

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Була одна жінка. Список пасажирів, які загинули разом із Пригожиним
Уламки літака, на якому летів Пригожин
Фото російського видання 112

На борту літака Пригожина була лише одна жінка

Єдина жінка, яка перебувала на літаку Пригожина, 39-річна Христина Распопова. Вона працювала бортпровідницею на рейсі, який виконував бізнес-джет. Російське видання «Фонтанка» зібрало коротке досьє на пасажирів літака, передає «Медуза».

  • 39-річна Крістіна Распопова працювала бортпровідницею на рейсі, який виконував бізнес-джет. У день катастрофи вона опублікувала в соцмережах фото, ймовірно, зроблене в аеропорту перед вильотом. За даними російського видання, за кілька годин до вильоту бортпровідниця повідомила рідних, що їхній рейс із якихось причин затримується. Повідомляється, що Христина Распопова – сестра заступника прокурора з Челябінської області, який раніше мав конфлікт з Бастрикіним (колишній генерал юстиції РФ).
Бортпровідниця на літаку Пригожина Христина Распопова
Бортпровідниця на літаку Пригожина Христина Распопова
Фото з відкритих джерел
  • 47-річний Валерій Чекалов із позивним «Ровером» вважався логістом ПВК «Вагнера» і був тісно пов'язаний з компаніями Пригожина. У сервісах визначення власника номера він, зокрема, значиться під іменами «Валерій Євгенович Чекалов Від Пригожина», «Валерій Євгенович Конкорд» і «Конкорд Ланч Бокси».
  • 44-річний Сергій Пропустін відомий як розвідник-гранатометник ПВК «Вагнера». Його позивний, ймовірно, «Кедр». У ПВК він вступив у 2015 році.
  • 38-річний Євген Макарян, за деякими даними, раніше був дільничним. З 2016 року воював у складі ПВК «Вагнера» у Сирії.
  • 31-річний Олександр Тотмін значиться на сайті «Миротворець» як людина, яка представляє інтереси ПВК «Вагнера» в Судані. «Фонтанка» пише, що Тотмін раніше був судимий за викрадення та крадіжку.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.  На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.  Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

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Теги: росія літак Євген Пригожин

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