Під Москвою масштабна пожежа охопила склади (фото, відео)
Прокуратура Московської області встановлює причини пожежі
3 вересня близько 23:30 виникла пожежа у складській будівлі на Каширському шосе під Москвою. У складських приміщеннях зберігалися лакофарбові вироби.
Площа пожежі склала 1200 кв. м.
МНС РФ повідомляє, що даних щодо постраждалих немає. А прокуратура Московської області каже, що інформацію щодо постраждалих уточнюється.
Наразі відкрите горіння ліквідовано.
Прокуратура встановлює всі обставини пожежі. Причини займання будуть встановлені за результатами пожежно-технічної експертизи.
Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня в черговий раз закрили на приліт і виліт літаків аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво», затримано і скасовано десятки рейсів.
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