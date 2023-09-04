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Під Москвою масштабна пожежа охопила склади (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Москвою масштабна пожежа охопила склади (фото, відео)
Площа пожеж склала близько 1,2 тис. кв. м
фото: прокуратура Московської області

Прокуратура Московської області встановлює причини пожежі

3 вересня близько 23:30 виникла пожежа у складській будівлі на Каширському шосе під Москвою. У складських приміщеннях зберігалися лакофарбові вироби.

Площа пожежі склала 1200 кв. м.

МНС РФ повідомляє, що даних щодо постраждалих немає. А прокуратура Московської області каже, що інформацію щодо постраждалих уточнюється.

Наразі відкрите горіння ліквідовано.

Під Москвою масштабна пожежа охопила склади (фото, відео) фото 1
фото: прокуратура Московської області
Під Москвою масштабна пожежа охопила склади (фото, відео) фото 2
фото: прокуратура Московської області

Прокуратура встановлює всі обставини пожежі. Причини займання будуть встановлені за результатами пожежно-технічної експертизи.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня в черговий раз закрили на приліт і виліт літаків аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво», затримано і скасовано десятки рейсів. 

Теги: пожежа росія Москва

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