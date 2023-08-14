Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало
13 серпня Росія зупинила у Чорному морі турецьке судно Sukru Okan
фото ілюстративне

РФ грубо порушила Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на провокації Росії у Чорному морі та різко засудили її дії щодо турецького судна Sukru Okan. Відповідну заяву дипломатичне відомство опублікувало на сайті.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує провокативні дії Російської Федерації, які мали місце 13 серпня в Чорному морі щодо турецького суховантажу «Сукру Окан», який прямував в порт Ізмаїла. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі», – йдеться у повідомленні. 

У МЗС наголосили, що РФ грубо порушила Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. 

Зазначається, що «такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі». 

«Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів. У цьому зв’язку Україна закликає партнерів посилити зусилля задля збереження функціонування Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграє ключову роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки», – закликали в МЗС.

Нагадаємо, 13 червня міноборони РФ повідомило, що зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни нібито зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Утім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією. Виявилося, що екіпаж просто проігнорував вимоги «піратів».

Як відомо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Теги: росія Україна Чорне море

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постачання зерна в Причорномор'ї опинилося під загрозою після закінчення терміну дії в липні зернової угоди
Вартість пшениці зросла після обстрілу РФ торгового судна в Чорному морі
Сьогодні, 08:45
Наталія Гуменюк
ЗСУ пояснили, що означає заява РФ про зупинку судна в Чорному морі
Сьогодні, 02:11
Олександр Кубраков
Заява РФ про зупинку судна в Чорному морі: Україна закликає ООН до жорсткої реакції
Вчора, 23:35

Політика

Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало
Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало
До Києва приїхав міністр фінансів Німеччини
До Києва приїхав міністр фінансів Німеччини
Заява РФ про зупинку судна в Чорному морі: Україна закликає ООН до жорсткої реакції
Заява РФ про зупинку судна в Чорному морі: Україна закликає ООН до жорсткої реакції
Зеленський пообіцяв відплату за жорстокий обстріл Херсонщини
Зеленський пообіцяв відплату за жорстокий обстріл Херсонщини
Банкова відреагувала на зупинку Росією судна в Чорному морі
Банкова відреагувала на зупинку Росією судна в Чорному морі
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
23K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
22K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
22K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
12K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
7985
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту