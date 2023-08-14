Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало

РФ грубо порушила Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на провокації Росії у Чорному морі та різко засудили її дії щодо турецького судна Sukru Okan. Відповідну заяву дипломатичне відомство опублікувало на сайті.

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«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує провокативні дії Російської Федерації, які мали місце 13 серпня в Чорному морі щодо турецького суховантажу «Сукру Окан», який прямував в порт Ізмаїла. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що РФ грубо порушила Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права.

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Зазначається, що «такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі».

«Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів. У цьому зв’язку Україна закликає партнерів посилити зусилля задля збереження функціонування Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграє ключову роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки», – закликали в МЗС.

Нагадаємо, 13 червня міноборони РФ повідомило, що зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни нібито зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Утім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією. Виявилося, що екіпаж просто проігнорував вимоги «піратів».

Як відомо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.