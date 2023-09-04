Атака на Одещину, вибухи у Курській області: головне за ніч

Росія атакувала південь Одещини кількома групами «Шахедів»

У місті Курчатов в Курській області Росії в ніч на 4 вересня прогриміли вибухи. Росія атакувала південь Одещини кількома групами «Шахедів». Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 4 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на південь Одещини

У ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль. У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.

Про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні командування повітряних сил ЗСУ поінформувало о другій годині ночі.

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Атаки тривали аж до пів на шосту ранку, коли в Одеській області було скасовано повітряну тривогу. Під загрозу атаки потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь Одеської області.

Війська РФ запустили кілька груп ударних БПЛА з акваторії Чорного моря.

Зеленський підтвердив звільнення Резнікова

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», - заявив він.

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Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.

Вибухи у Курській області

У місті Курчатов в Курській області Росії в ніч на 4 вересня прогриміли вибухи. Перед цим заявляли нібито про падіння дрона неподалік АЕС.

Як пишуть місцеві жителі, пролунали щонайменше три вибухи., а інші зазначають, що вибухів було п'ять.

Перед цим у місті Курчатов Курської області після атаки безпілотника почалася пожежа у «нежитловому приміщенні», повідомляють російські ЗМІ. Саме у цьому населеному пункті розташована Курська АЕС.

Губернатор Курської області Роман Старовойт звинуватив в атаці Україну.

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Тим часом джерело «Бабеля» у Головному управлінні розвідки уточнило, що безпілотник влучив у будівлю ФСБ.

Буданов розповів, скільки Росія уразила авіації ЗСУ за перші дні війни

Під час перших днів повномасштабного вторгнення, російські окупанти вразили близько 20% об'єктів авіації Збройних сил України з тих, що планували. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у фільмі «Збиті льотчики Росії».

За його словами, Повітряні Сили України були проінформовані про цю атаку та встигли передислокуватися. Як наслідок, результат не відповідав поставленим завданням російських сил.

Московські аеропорти зупинили роботу

У ніч проти 4 вересня в черговий раз закрили на приліт і виліт літаків аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво», затримано і скасовано десятки рейсів. про це повідомляють росЗМІ.

«У московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» понад 20 рейсів затримують на виліт і приліт, ще 8 рейсів скасовано», – повідомили росЗМІ.

До слова, триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.