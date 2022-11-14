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У російському Подольську загорівся електромеханічний завод (фото, відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У російському Подольську загорівся електромеханічний завод (фото, відео) 
Начебто постраждалих немає 
фото з соцмереж

Пожежа охопила півтори тисячі «квадратів» 

На території Подільського електромеханічного заводу (колишнього заводу «Зінгер») у Подільську Московської області РФ сьогодні, 14 листопада, сталася пожежа, повідомили у пресслужбі російських пожежників.  

У російському Подольську загорівся електромеханічний завод (фото, відео)  фото 1

Персонал начебто встиг самостійно залишити будівлю до прибуття на місце події екстрених служб. 

Площа займання становить 1,5 тис. кв.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Одну людину врятували пожежники. 

Нагадаємо, також сьогодні повідомлялося, що у небо над селищем Козинка Бєлгородської області піднімається дим. Telegram-канали повідомляють, що горить ємність із дизельним паливом. Офіційної інформації поки немає. Що саме трапилося і хто необережно курив – невідомо.

Теги: будинок пожежа росія

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