У російському Подольську загорівся електромеханічний завод (фото, відео) 

Пожежа охопила півтори тисячі «квадратів»

На території Подільського електромеханічного заводу (колишнього заводу «Зінгер») у Подільську Московської області РФ сьогодні, 14 листопада, сталася пожежа, повідомили у пресслужбі російських пожежників.

Персонал начебто встиг самостійно залишити будівлю до прибуття на місце події екстрених служб.

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Площа займання становить 1,5 тис. кв.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Одну людину врятували пожежники.

Нагадаємо, також сьогодні повідомлялося, що у небо над селищем Козинка Бєлгородської області піднімається дим. Telegram-канали повідомляють, що горить ємність із дизельним паливом. Офіційної інформації поки немає. Що саме трапилося і хто необережно курив – невідомо.