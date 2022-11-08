В окупованій Ясинуватій спалахнула велика пожежа (фото)

З напряму Ростов-на-Дону в бік Запоріжжя та Донецька окупанти переміщують багато військової техніки

Спостерігається активний рух авіації окупантів в бік Запоріжжя та Донецька

У тимчасово окупованій Ясинуватій, що у Донецькій області, вирує масштабна пожежа. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Радник мера також уточнив, що про активний рух авіації окупантів в бік Запоріжжя та Донецька.

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«Ясинувата. Хтось з окупантів знов невдало кинув недопалок. Маріупольский район – повідомляють про активний рух авіації окупантів в бік Запоріжжя та Донецька з напряму Ростов-на-Дону. Джерела кажуть, що такої активності ще не бачили за останні місяці», – написав Андрущенко.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.