У російському Тольятті пролунали потужні вибухи: уражено завод

Дим після вибухів у Тольятті

Після вибухів у Тольятті спалахнула пожежа

24 жовтня у російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Після вибухів у Тольятті виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували «Тольяттікаучук».

«Тольяттікаучук» – це один із найбільших хімічних комбінатів у Росії (розташований у місті Тольятті, Самарська область), який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів та високооктанових добавок до палива.

Місто має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу та окупаційних військ через потужний хімічний кластер, заводи з виробництва безпілотників, автомобільну промисловість і військові бази.

Ключовими об’єктами міста, які забезпечують життєдіяльність та постачання армії агресора, є:

ПАТ «КуйбишевАзот» виготовляє азотну кислоту та аміачну селітру, які є базовою сировиною для створення вибухових речовин, порохів і ракетного палива. Завод «Тольяттіазот» є одним із найбільших у світі виробників аміаку, чия продукція інтегрована в оборонні ланцюжки постачання РФ, а «Тольяттікаучук» постачає синтетичний каучук для шинної промисловості військового транспорту.

Завод «Транспорт майбутнього» наприкінці 2023 року запустив випуск безпілотних авіаційних систем. Попри декларації про цивільне призначення, потужності підприємства задіяні для задоволення потреб російського міноборони та розробки військових БпЛА.

Конвеєри АТ «АвтоВАЗ» використовують для виробництва позашляховиків, якими масово користуються окупаційні війська на фронті, а «Тольяттінський Трансформатор» забезпечує силовим обладнанням енергетичну інфраструктуру оборонних підприємств.

У місті базується 3-тя окрема гвардійська бригада спецпризначення ГРУ (в/ч 21208), підрозділи якої беруть участь у війні проти України, а також розташовані склади військової техніки. Окрім цього, у Тольятті діє 15-й центр підготовки особистого складу Росгвардії (в/ч 6622), де готують кадрові резерви для окупаційних сил.

Як відомо, вночі 18 жовтня у Санкт-Петербурзі на території нафтоналивного порту спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Крім того, у Пітері було атаковано Центр обробки даних «Вконтакте». Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.

Також повідомляється про удар по підстанції 330 кВ «Восточная» у Ленінградській області.