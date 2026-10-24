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У російському Тольятті пролунали потужні вибухи: уражено завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У російському Тольятті пролунали потужні вибухи: уражено завод
Дим після вибухів у Тольятті
фото: соціальні мережі

Після вибухів у Тольятті спалахнула пожежа

24 жовтня у російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Після вибухів у Тольятті виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували «Тольяттікаучук».

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«Тольяттікаучук» – це один із найбільших хімічних комбінатів у Росії (розташований у місті Тольятті, Самарська область), який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів та високооктанових добавок до палива. 

Місто має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу та окупаційних військ через потужний хімічний кластер, заводи з виробництва безпілотників, автомобільну промисловість і військові бази.

Ключовими об’єктами міста, які забезпечують життєдіяльність та постачання армії агресора, є:

  • ПАТ «КуйбишевАзот» виготовляє азотну кислоту та аміачну селітру, які є базовою сировиною для створення вибухових речовин, порохів і ракетного палива. Завод «Тольяттіазот» є одним із найбільших у світі виробників аміаку, чия продукція інтегрована в оборонні ланцюжки постачання РФ, а «Тольяттікаучук» постачає синтетичний каучук для шинної промисловості військового транспорту.
  • Завод «Транспорт майбутнього» наприкінці 2023 року запустив випуск безпілотних авіаційних систем. Попри декларації про цивільне призначення, потужності підприємства задіяні для задоволення потреб російського міноборони та розробки військових БпЛА.
  • Конвеєри АТ «АвтоВАЗ» використовують для виробництва позашляховиків, якими масово користуються окупаційні війська на фронті, а «Тольяттінський Трансформатор» забезпечує силовим обладнанням енергетичну інфраструктуру оборонних підприємств.
  • У місті базується 3-тя окрема гвардійська бригада спецпризначення ГРУ (в/ч 21208), підрозділи якої беруть участь у війні проти України, а також розташовані склади військової техніки. Окрім цього, у Тольятті діє 15-й центр підготовки особистого складу Росгвардії (в/ч 6622), де готують кадрові резерви для окупаційних сил.

Як відомо, вночі 18 жовтня у Санкт-Петербурзі на території нафтоналивного порту спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників. 

Крім того, у Пітері було атаковано Центр обробки даних «Вконтакте». Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.

Також повідомляється про удар по підстанції 330 кВ «Восточная» у Ленінградській області.

Теги: росія вибух завод

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