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НАТО визначило, як діятиме у разі нападу Росії – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАТО визначило, як діятиме у разі нападу Росії – Bloomberg
НАТО готує відповідь на можливе вторгнення РФ
фото: АР

Після зупинки можливого вторгнення Альянс планує зосередитися на системах командування російських військ та використати досвід війни в Україні

НАТО розробляє нову концепцію дій на випадок можливого нападу Росії. Стратегія під назвою «Теорія перемоги» має визначити послідовність відповіді Альянсу на вторгнення та передбачає активне використання безпілотників і штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Концепцію розробляє Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Агентство Bloomberg ознайомилося з несекретною версією документа.

Очікується, що Гринкевич представить «Теорію перемоги» 12 жовтня у Польщі. Її мета – пояснити країнам-членам, як саме Альянс діятиме у випадку вторгнення на територію НАТО.

За словами чиновників і дипломатів, ознайомлених із підготовкою документа, концепція має дати союзникам чіткіше уявлення про можливу відповідь на російську агресію.

У разі нападу Росії першим завданням НАТО стане зупинка вторгнення. Для цього Альянс планує застосувати сухопутні сили та інші ресурси в межах «Ініціативи стримування на східному фланзі НАТО».

Після того як війська отримають можливість для маневру, НАТО має намір зосередитися на системах командування та управління противника. Згідно з концепцією, їхнє знищення має допомогти швидко послабити російські війська та створити умови для їхнього розгрому.

Однією з головних змін у підході НАТО стане значно ширше застосування новітніх технологій. Альянс планує поєднувати традиційні озброєння та військові підрозділи із засобами, розвиток яких суттєво прискорився під час повномасштабної війни в Україні.

Йдеться, зокрема, про безпілотники, системи з мінімальним екіпажем та засоби цілевказування на основі штучного інтелекту. Також НАТО вивчає можливості ширшого використання автоматизованих систем на полі бою.

Водночас у новій стратегії наголошується на оборонному характері Альянсу. НАТО має уникати дій, здатних призвести до ненавмисної ескалації.

Окремий блок концепції присвячений спільній протидії гібридним загрозам. Йдеться про агресивні дії, які не переходять межу відкритого військового конфлікту, але можуть створювати серйозні проблеми для держав-членів Альянсу.

Логіка «Теорії перемоги» полягає також у стримуванні потенційного противника. Готовність НАТО до швидкої та скоординованої відповіді має продемонструвати, що напад на Альянс не дозволить агресору досягти своїх цілей.

Речник Гринкевича полковник Мартін О'Доннелл не став розкривати деталі документа, однак наголосив на його оборонній спрямованості.

«Теорія перемоги Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО», – заявив він.

За словами О'Доннелла, через нестабільну ситуацію у світі Альянс повинен уже зараз створювати умови для стримування агресії та водночас бути готовим до перемоги у разі нападу.

Документ має також продемонструвати союзникам, як НАТО планує інтегрувати традиційне озброєння з новими технологіями. Усередині Альянсу тривають дискусії щодо того, як розподіляти зростаючі оборонні бюджети між традиційними видами озброєнь, зокрема танками, та технологіями, які продемонстрували свою роль під час війни в Україні.

Нагадаємо, Естонія також змінює свою оборонну стратегію через загрозу з боку Росії та переходить до «активної оборони». Країна посилює війська біля кордону та закуповує далекобійні системи HIMARS, M57 і Chunmoo.

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Теги: росія НАТО війна

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