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Казахстан затримав українку за запитом Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Казахстан затримав українку за запитом Росії
Поліція затримала українку в аеропорту Астани
фото: inbusiness.kz

Жінка прилетіла до Астани, щоб забрати свого онука, однак тепер їй загрожує депортація до РФ

У столиці Казахстану Астані затримали громадянку України Любов Рожанську за запитом Росії, переданим через Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Українка перебуває у слідчому ізоляторі, найближчими днями має відбутися суд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Рожанську затримали 1 жовтня в аеропорту Астани, куди вона прилетіла зі Стамбула. Це сталося під час проходження прикордонного контролю. Інформацію підтвердили її адвокат Олексій Прянішников та адвокатка з Астани Різа Нурбаєва.

Зараз громадянка України перебуває у слідчому ізоляторі. За словами Нурбаєвої, протягом найближчих трьох днів має відбутися суд. Адвокатка не виключає, що Рожанську можуть передати Росії.

У РФ українку звинувачують у викраденні дитини. Кримінальну справу проти неї порушили у 2023 році.

До Астани Рожанська приїхала за своїм онуком. За словами адвоката Олексія Прянішникова, хлопчика мали привезти туди з Росії, щоб передати родині в Україні.

Історія розпочалася ще у 2021 році. Українка Алла Андрєєва (Сончик), яка жила в Одесі разом із сином 2018 року народження, поїхала з дитиною до Калінінградської області Росії. Там проживала родина її другого чоловіка, громадянина РФ. Згодом жінка залишилася в Росії.

У березні 2022 року Андрєєва звернулася до російського МВС із заявою про відмову від українського громадянства для себе та дитини. Того ж року вона та її син отримали російське громадянство.

Тим часом в Україні батько хлопчика через суд домагався повернення дитини. У березні 2025 року Верховний Суд України визначив місцем проживання хлопчика Одесу, де живе його батько – громадянин України.

У липні 2026 року чоловік матері хлопчика Віталій Андрєєв та його батько В'ячеслав Андрєєв, з яким на той момент проживала дитина, зв'язалися з Любов'ю Рожанською. За словами адвоката, вони запропонували передати хлопчика його батькові та бабусі в Україні.

Наприкінці серпня сторони вели переговори про передачу дитини. Водночас у Росії проти Рожанської вже діяла кримінальна справа. Центральний районний суд Калінінграда за клопотанням ФСБ постановив взяти українку під варту.

За словами адвоката, поки тривали переговори про повернення хлопчика, російська ФСБ готувала документи для розшуку Рожанської та її подальшої передачі Росії.

Адвокати попереджали жінку, що поїздка до Казахстану може бути небезпечною. Однак Рожанська була дуже прив'язана до онука і все ж вирішила вирушити до Астани. Після прибуття її затримали в аеропорту.

Нагадаємо, раніше Казахстан зажадав від Росії повернути своїх громадян, які опинилися у лавах російської армії. Астана направила Москві дипломатичну ноту після звернення громадянина Казахстану, який потрапив до російського війська. Точна кількість казахстанців, які воюють на боці Росії проти України, офіційно не встановлена.

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Теги: Казахстан росія українці українка депортація

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