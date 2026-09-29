Після виборів до Держдуми Росію накрила хвиля блокувань VPN
Голова Гільдії VPN Олексій Козлюк зазначив, що посилення блокувань після виборів було очікуваним
Щонайменше десять російських VPN-сервісів зіткнулися з новою хвилею блокувань після завершення виборів до Держдуми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.
«Ми припускаємо, що блокування на цьому не закінчаться, тому паралельно готуємо запасні рішення, щоб наступні хвилі проходили для вас якомога непомітніше. З подібними збоями зараз стикаються й інші VPN-сервіси», – повідомив користувачам один із найбільших VPN-сервісів.
Минулого тижня сім провайдерів повідомили про помітне посилення блокувань або опублікували попередження про збої. «Щодня під обмеження потрапляє одразу кілька наших серверів», – йдеться в повідомленні одного з них.
У команді іншого VPN-проєкту уточнили, що Роскомнадзор заблокував усі їхні закордонні точки. У ще одного сервісу виявилося заблоковано IP-адреси всіх серверів. Згідно зі скаргами та інформацією на сайтах самих VPN-сервісів, минулого тижня з перебоями стикалися користувачі Amnezia, Fizz, «Маяк», Dyadya Vanya, Happ, Blanc та інших.
Голова Гільдії VPN Олексій Козлюк зазначив, що посилення блокувань після виборів було очікуваним. В організації підтверджують якісний зсув у самій структурі блокувань за IP-адресами та цілими підмережами. За його словами, джерелами цих даних можуть бути додатки, які з весни на вимогу Мінцифри почали виявляти у користувачів увімкнений VPN.
Нагадаємо, після того як Кремль різко посилив контроль над інтернетом, росіяни перейшли до дедалі хитріших способів обходу блокувань – носять два телефони, постійно вмикають і вимикають VPN та живуть у режимі безперервного перемикання.
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