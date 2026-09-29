Після виборів до Держдуми Росію накрила хвиля блокувань VPN

Минулого тижня сім провайдерів повідомили про помітне посилення блокувань або опублікували попередження про збої

Голова Гільдії VPN Олексій Козлюк зазначив, що посилення блокувань після виборів було очікуваним

Щонайменше десять російських VPN-сервісів зіткнулися з новою хвилею блокувань після завершення виборів до Держдуми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Ми припускаємо, що блокування на цьому не закінчаться, тому паралельно готуємо запасні рішення, щоб наступні хвилі проходили для вас якомога непомітніше. З подібними збоями зараз стикаються й інші VPN-сервіси», – повідомив користувачам один із найбільших VPN-сервісів.

Минулого тижня сім провайдерів повідомили про помітне посилення блокувань або опублікували попередження про збої. «Щодня під обмеження потрапляє одразу кілька наших серверів», – йдеться в повідомленні одного з них.

У команді іншого VPN-проєкту уточнили, що Роскомнадзор заблокував усі їхні закордонні точки. У ще одного сервісу виявилося заблоковано IP-адреси всіх серверів. Згідно зі скаргами та інформацією на сайтах самих VPN-сервісів, минулого тижня з перебоями стикалися користувачі Amnezia, Fizz, «Маяк», Dyadya Vanya, Happ, Blanc та інших.

Голова Гільдії VPN Олексій Козлюк зазначив, що посилення блокувань після виборів було очікуваним. В організації підтверджують якісний зсув у самій структурі блокувань за IP-адресами та цілими підмережами. За його словами, джерелами цих даних можуть бути додатки, які з весни на вимогу Мінцифри почали виявляти у користувачів увімкнений VPN.

Нагадаємо, після того як Кремль різко посилив контроль над інтернетом, росіяни перейшли до дедалі хитріших способів обходу блокувань – носять два телефони, постійно вмикають і вимикають VPN та живуть у режимі безперервного перемикання.