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Кушнер та Віткофф відклали свій візит до Москви – Axios

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кушнер та Віткофф відклали свій візит до Москви – Axios
Раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер можуть найближчим часом приїхати до Росії
фото: Reuters

Нові дати візиту погодяться за певних умов

Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За даними видання, нові дати візиту не погоджуватимуть, доки не з’ясується, чи готові Україна та країни ЄС погодитися на нову узгоджену пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна.

Нещодавно Дмитро Пєсков заявляв, що Москва буде рада бачити спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера, якщо вони захочуть поділитися підсумками переговорів з українськими представниками у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир’я стало для нього новиною.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Росії три економічні стимули, щоб домогтися обмеженого припинення вогню у війні проти України.

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Теги: росія переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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