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У Росії на тлі підозри на чуму зберуться науковці та медики з країн СНД

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Росії на тлі підозри на чуму зберуться науковці та медики з країн СНД
Запланована в Іркутську конференція безпосередньо стосується профілактики чуми
фото: росЗМІ

Раніше стало відомо про смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту Дар'ї Шипілової

В Іркутську 21-22 жовтня відбудеться XVIII Міждержавна науково-практична конференція держав – учасниць СНД, присвячена проблемам санітарної охорони територій від завезення та поширення чуми й інших небезпечних інфекційних хвороб. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Захід пройде на тлі повідомлень про можливе зараження чумою в Іркутській області. Раніше стало відомо про смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту Дар'ї Шипілової. Після її смерті в регіоні провели санітарно-протиепідемічні заходи, а контактних осіб узяли під медичний нагляд.

У Росії на тлі підозри на чуму зберуться науковці та медики з країн СНД фото 1
фото: скриншот анонсу заходу

Спочатку російські та місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Ці повідомлення спричинили занепокоєння в регіоні, а деякі сусідні держави посилили санітарний контроль на кордонах.

Водночас російська влада не підтвердила, що причиною смерті стала чума. Росспоживнагляд заявив, що у співробітниці протичумного інституту діагностували пневмонію невстановленої етіології. За результатами розширених досліджень у біоматеріалі не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її професійною діяльністю.

Відомство зазначило також заявили, що в Іркутському протичумному інституті не зафіксували аварій під час роботи з патогенними мікроорганізмами. Санітарно-епідеміологічну ситуацію в Іркутській області, Іркутську та Шелехові російська влада називає стабільною.

Попри це, запланована в Іркутську конференція безпосередньо стосується профілактики чуми. У її назві зазначені питання санітарної охорони територій від завезення та поширення чуми та інших небезпечних інфекційних захворювань. У межах заходу мають обговорювати сучасні проблеми епідеміологічного нагляду та запобігання поширенню особливо небезпечних інфекцій.

На конференцію планують запросити учасників із Пекіна, Улан-Батора, Мінська, Баку, Єревана, Ташкента, Бішкека, Астани, Ашхабада та Душанбе. Для частини іноземних учасників організатори передбачили оплату дороги, проживання та інші витрати.

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Теги: росія здоров'я епідемія хвороба

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