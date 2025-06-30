У Румунії автобус з 60 українцями потрапив у смертельну аварію

ДТП трапилася вранці 30 червня на трасі DN2 у повіті Бакеу

У Румунії сталася аварія за участю автобуса з 60 українцями – транспортний засіб зіткнувся з румунським мікроавтобусом, унаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

ДТП трапилася вранці 30 червня на трасі DN2 у повіті Бакеу, що на північному сході країни. В автобусі перебували 60 громадян України, серед яких було 21 дитина. За попередніми даними, автобус врізався у мікроавтобус, який стояв на узбіччі, у ньому також були пасажири.

За інформацією поліції Бакеу, внаслідок зіткнення загинула 29-річна жінка з Румунії, яка їхала у мікроавтобусі. Ще четверо його пасажирів дістали важкі травми й були госпіталізовані. До лікарні доставили також одну людину з автобуса, ще шістьом пасажирам, зокрема двом дітям, медики надали допомогу на місці.

Відомо, що водій автобуса 40-річний іноземець. Його перевірили на алкоголь – тест показав негативний результат.

Раніше у напрямку Констанци, Румунія, 25 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, у якому перебували 55 українців. У салоні перебували чоловіки, жінки та діти. Попереднє розслідування показує, що водій втратив контроль над кермом, і автобус перекинувся.

Згодом Міністерство закордонних справ України підтвердило дорожньо-транспортну пригоду в Румунії за участю автобуса української компанії. Внаслідок ДТП постраждали восьмеро людей. Четверо – отримали травми. Пасажири відмовились від госпіталізації.