ДТП з українцями в Румунії: МЗС назвало кількість постраждалих
Причини аварії встановлюються
Міністерство закордонних справ України підтвердило дорожньо-транспортну пригоду в Румунії за участю автобуса української компанії. Про це повідомляє «РБК-Україна», передає «Главком».
Автобус, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест, перекинувся на трасі DN22, неподалік від румунського міста Констанца.На момент дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в автобусі перебували 55 громадян України, серед яких:
- вісім чоловіків;
- 37 жінок;
- дев'ятеро дітей.
Внаслідок ДТП постраждали восьмеро людей. Четверо – отримали травми. Пасажири відмовились від госпіталізації.
Наразі встановлюються причини аварії.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі сталась дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус врізався у вантажівку. За кермом транспортних засобів перебували українці. Вантажний фургон Volkswagen під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний українець, зіткнулись поблизу Варшави на трасі S17.
Раніше на заході Франції у департаменті Сарт, поблизу міста Ле-Ман, сталася автокатастрофа. Автобус перевозив близько шістдесяти українців. Згодом одному з водіїв автобуса, який перевозив українських дітей і потрапив у смертельну ДТП, висунули офіційне звинувачення.