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ДТП з українцями в Румунії: МЗС назвало кількість постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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ДТП з українцями в Румунії: МЗС назвало кількість постраждалих
Внаслідок ДТП постраждали восьмеро людей
фото: ZIUA de Constanta

Причини аварії встановлюються

Міністерство закордонних справ України підтвердило дорожньо-транспортну пригоду в Румунії за участю автобуса української компанії. Про це повідомляє «РБК-Україна», передає «Главком».

Автобус, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест, перекинувся на трасі DN22, неподалік від румунського міста Констанца.На момент дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в автобусі перебували 55 громадян України, серед яких:

  • вісім чоловіків;
  • 37 жінок;
  • дев'ятеро дітей.

Внаслідок ДТП постраждали восьмеро людей. Четверо – отримали травми. Пасажири відмовились від госпіталізації.

Наразі встановлюються причини аварії.

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фото: Ziua de Constanta

Нагадаємо, нещодавно у Польщі сталась дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус врізався у вантажівку. За кермом транспортних засобів перебували українці. Вантажний фургон Volkswagen під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний українець, зіткнулись поблизу Варшави на трасі S17.

Раніше на заході Франції у департаменті Сарт, поблизу міста Ле-Ман, сталася автокатастрофа. Автобус перевозив близько шістдесяти українців. Згодом одному з водіїв автобуса, який перевозив українських дітей і потрапив у смертельну ДТП, висунули офіційне звинувачення

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Теги: ДТП Румунія МЗС українці

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