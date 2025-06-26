ДТП з українцями в Румунії: МЗС назвало кількість постраждалих

Причини аварії встановлюються

Міністерство закордонних справ України підтвердило дорожньо-транспортну пригоду в Румунії за участю автобуса української компанії. Про це повідомляє «РБК-Україна», передає «Главком».

Автобус, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест, перекинувся на трасі DN22, неподалік від румунського міста Констанца.На момент дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в автобусі перебували 55 громадян України, серед яких:

вісім чоловіків;

37 жінок;

дев'ятеро дітей.

Внаслідок ДТП постраждали восьмеро людей. Четверо – отримали травми. Пасажири відмовились від госпіталізації.

Наразі встановлюються причини аварії.

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фото: Ziua de Constanta

Нагадаємо, нещодавно у Польщі сталась дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус врізався у вантажівку. За кермом транспортних засобів перебували українці. Вантажний фургон Volkswagen під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний українець, зіткнулись поблизу Варшави на трасі S17.

Раніше на заході Франції у департаменті Сарт, поблизу міста Ле-Ман, сталася автокатастрофа. Автобус перевозив близько шістдесяти українців. Згодом одному з водіїв автобуса, який перевозив українських дітей і потрапив у смертельну ДТП, висунули офіційне звинувачення.