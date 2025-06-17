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Майже 200 тис. українців отримали відстрочку від депортації зі США, але є нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Майже 200 тис. українців отримали відстрочку від депортації зі США, але є нюанс
Біженців у США чекатимуть зміни
фото: visitukraine.today

187 тис. українців отримали відстрочку від депортації зі США через війну

Суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes.

Що змінилось для українців

У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками U4U.

Це означало:

  • жодних дозволів на роботу;
  • жодного надання притулку;
  • жодних рішень про тимчасовий статус захисту (TPS);
  • жодних грін-карт.

«Це залишило понад 187 000 українських біженців у небезпечному правовому глухому куті. Багато хто не зміг продовжити документи або продовжити роботу – деякі навіть були піддані процедурі депортації» , – пише Forbes.

Однак 28 травня федеральний суд США постановив, що це заморожування незаконне, і наказав Міністерству внутрішньої безпеки (DHS) відновити обробку заяв. 9 червня Служба громадянства та імміграції США (USCIS) випустила внутрішні інструкції, в яких співробітникам було сказано відновити роботу над накопиченими справами.

За даними Forbes, було схвалено понад 236 тис. спонсорських заявок для U4U і понад 187 тис. українців прибули до США за програмою. За оцінками, 103 700 українців мають право на повторну реєстрацію тимчасового статусу захисту, ще десятки тисяч перебувають в очікуванні заяв на отримання притулку або грін-карти.

З рішенням суду українці в США можуть подати заявку на:

  • дозволи на роботу (нові та продовжені)
  • тимчасовий статус захисту (TPS)
  • притулок
  • повторний тимчасовий гуманітарний дозвіл на в'їзд (для продовження терміну перебування)
  • грін-карти (зміна статусу)
    Заявки будуть розглянуті після додаткової перевірки на безпеку. Раніше скасовані співбесіди тепер можуть бути перенесені.

Водночас радіти поки рано, зазначає видання. Уряд може подати апеляцію, що може відтермінувати або скасувати рішення. Також тривають затримки в обробці заяв, при тому, що навіть до заморозки час очікування був довгим. Також Міграційна служба поки що не робила офіційної публічної заяви про зміни.

Нагадаємо, Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) США розпорядилося відновити затримання нелегальних мігрантів, які працюють в аграрному секторі, а також у готельному та ресторанному бізнесі. 

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Теги: США документи українці Сенат США біженці Forbes

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