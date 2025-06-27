У Дніпровському районі водій «забув» про розміри вантажу і пошкодив шляхопровід (відео)

Дорожній знак перед шляхопроводом забороняє рух транспортних засобів, висота яких перевищує 4.3 м

У Дніпровському районі столиці водій вантажівки, який перевозив великогабаритний вантаж, вчинив ДТП на в'їзді у шляхопровід та пошкодив дорожнє обладнання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці прибули на місце та з’ясували обставини автопригоди.

«Попередньо, водій вантажівки Mercedes, не врахував габарити вантажу, проігнорував вимоги дорожнього знаку, який забороняє рух транспортних засобів, висота яких перевищує 4.3 метри, в'їхав у шляхопровід та пошкодив дорожнє обладнання», – заявили у поліції.

Інспектори склали на ймовірного порушника протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та передали матеріали до суду.

Нагадаємо, поліція Київщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора, 17 червня, о 16:20 на автодорозі Т-1006 Глеваха-Підгірці. У результаті аварії травмувався пасажир спецтранспорту.

До слова, у місті Вишневе на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейської. Відео інциденту з’явилося в одному з телеграм-каналів, після чого його виявили правоохоронці під час моніторингу соцмереж. За попередніми даними, 37-річна жінка, яка перебувала за кермом автомобіля Hyundai, зіткнулася з припаркованим транспортним засобом.