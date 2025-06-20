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У Вишневому поліцейська в’їхала в припарковане авто, триває перевірка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Вишневому поліцейська в’їхала в припарковане авто, триває перевірка
Унаслідок ДТП ніхто не постраждав
фото з відкритих джерел

37-річна жінка, яка перебувала за кермом автомобіля Hyundai, зіткнулася з припаркованим транспортним засобом 

У місті Вишневе на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейської. Відео інциденту з’явилося в одному з телеграм-каналів, після чого його виявили правоохоронці під час моніторингу соцмереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

За попередніми даними, 37-річна жінка, яка перебувала за кермом автомобіля Hyundai, зіткнулася з припаркованим транспортним засобом. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомили у Бучанському районному управлінні поліції, звернення зареєстрували в єдиному обліку заяв і повідомлень. Наразі триває перевірка, за результатами якої події нададуть правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством. 

Нагадаємо, поліція Київщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора, 17 червня, о 16:20 на автодорозі Т-1006 Глеваха-Підгірці. У результаті аварії травмувався пасажир спецтранспорту. За попередньою інформацією, 35-річний водій сміттєвоза MAN не впорався з керуванням, через що транспортний засіб з'їхав у кювет та перекинувся на бік.

Також у Кривому Розі сталася смертельна аварія. 18 червня близько 16:50 на проспекті 200-річчя Кривого Рогу зіткнулися чотири автомобілі. 

У селі П’ятигори, що в Тетіївській громаді на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. 46-річний водій легкового автомобіля Opel рухався головною дорогою, коли з другорядної дороги виїхав 10-річний велосипедист. Уникнути зіткнення не вдалося.

Теги: ДТП Київщина поліція

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