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У Санкт-Петербурзі пролунали сирени (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі пролунали сирени (відео)
Росіянам пора звикати до сигналів повітряної тривоги 
фото з відкритих джерел

Влада буцімто тестує систему оповіщення 

У російському Санкт-Петербурзі сьогодні, 8 листопада, пролунали сирени. Влада міста заявила, що здійснювалася перевірка системи оповіщення.  

На всій території міста включилися сирени та гучномовці. Начебто комплексна перевірка проводиться для оцінки готовності та технічного стану системи оповіщення.

У ході перевірки також росіяни відпрацьовували дії оперативних служб для забезпечення оповіщення у разі надзвичайної ситуації.

Мовляв, така потреба назріла, адже систему оповіщення у Санкт-Петербурзі давно не перевіряли.

До слова, раніше у підземних паркінгах столиці Росії Москви почали облаштовувати спальні місця, обігрівачі та аптечки. Їх планують використовувати як бомбосховища. 

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму загарбники мають намір перевірити готовність укриттів та захисних споруд, після чого позначити для місцевих мешканців місця їхнього розміщення. 

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Теги: відео влада росіяни тривога

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