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Росія зупиняє військово-технічну співпрацю з 74 компаніями світу: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія зупиняє військово-технічну співпрацю з 74 компаніями світу: деталі
У список компаній, проти яких вводяться контрсанкції, входить 21 організація з Німеччини, 15 з Болгарії, 12 з Польщі
фото з відкритих джерел

Уряд РФ затвердив перелік іноземних компаній, які потрапляють під санкції у сфері військово-технічного співробітництва

Росія заборонила операції в сфері військово-технічного співробітництва (ВТС) з 74 організаціями з «недружніх», на її думку, країн. Про це повідомляється на сайті уряду країни-агресорки.

«Уряд затвердив перелік іноземних компаній, які потрапляють під санкції у сфері військово-технічного співробітництва. До списку увійшли 74 організації з Болгарії, Великої Британії, Німеччини, Канади, Литви, Словаччини, Польщі, Чехії, Чорногорії, Естонії та США. Операції у сфері військово-технічного співробітництва заборонені з компаніями з цього переліку», – йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що відповідна постанова була підписана 5 листопада, цим документом вносяться зміни до постанови уряду від 11 травня 2022 року No 851.

«Постанова була підготовлена на виконання указу президента «Про застосування у відповідь спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями окремих іноземних держав і міжнародних організацій». У травні 2022 року в рамках реалізації цієї ж постанови уряд затвердив перелік юридичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи. У нього входить понад 30 організацій, більшість з яких колишні дочірні компанії «Газпрому», – заявили в уряді країни-агресокри.

У список компаній, проти яких вводяться контрсанкції, входить 21 організація з Німеччини, 15 з Болгарії, 12 з Польщі, шість зі Словаччини, п'ять з Литви, чотири з Чехії, три компанії з Великобританії і Чорногорії, по дві з США і Канади, а також одна організація з Естонії. Повний список опублікований на сайті Уряду РФ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня уряд Росії додав до списку недружніх країн та територій 11 нових учасників.  Йдеться про Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острові Кайман, Фолклендські острови, острові Монтсеррат, острів Піткерн, острови Святої Олени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південну Георгію і Південні Сандвічеві острови, бази Акротирі та Декелія на острові Кіпр, острови Теркс і Кайкос. Зазначається, що усі вони підтримали санкції, накладені на Росію Великобританією.

Раніше недружніми були визнані лише три британські заморські території – острів Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар. Наразі до переліку внесено всі 14 територій.

Теги: санкції росія військова техніка

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