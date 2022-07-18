  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Ще одне російське місто засекретило від громадян адреси бомбосховищ
рус
    Політика

    Ще одне російське місто засекретило від громадян адреси бомбосховищ

    Ще одне російське місто засекретило від громадян адреси бомбосховищ
    фото з відкритих джерел

    Влада ховає від росіян інформацію про укриття

    Начальник ГУ МНС РФ по Бєлгородській області Сергій Потапов на зустрічі з журналістами заявив, що місцезнаходження бомбосховищ є секретною інформацією. Про це пишуть місцеві медіа.

    Джерело повідомлення

    Джерело повідомлення

    За словами Потапова, бомбосховища створюються в організаціях, яким доведеться продовжити роботу під час небезпеки. В таких укриттях співробітники зможуть перечекати умовний наліт, а потім повернутися до виконання обов’язків.

    Керівник регіонального МНС заявив, що називати місця розташування бомбосховищ – те ж саме, що передати інформацію противнику і вказати, по яким об’єктам треба вдарити, щоб нанести найбільшу шкоду.

    Потапов порадив людям ховатися від обстрілів на паркінгах та в підвалах.

    Нагадаємо, влада Москви також засекретила від громадян адреси бомбосховищ.

    Нагадаємо, Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар.

    Тим часом влада Нью-Йорка дала рекомендації на випадок ядерного удару по місту.

    Теги: росія окупанти війна бомбосховища укриття Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще одне російське місто засекретило від громадян адреси бомбосховищ