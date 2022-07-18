Ще одне російське місто засекретило від громадян адреси бомбосховищ

Влада ховає від росіян інформацію про укриття

Начальник ГУ МНС РФ по Бєлгородській області Сергій Потапов на зустрічі з журналістами заявив, що місцезнаходження бомбосховищ є секретною інформацією. Про це пишуть місцеві медіа.

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За словами Потапова, бомбосховища створюються в організаціях, яким доведеться продовжити роботу під час небезпеки. В таких укриттях співробітники зможуть перечекати умовний наліт, а потім повернутися до виконання обов’язків.

Керівник регіонального МНС заявив, що називати місця розташування бомбосховищ – те ж саме, що передати інформацію противнику і вказати, по яким об’єктам треба вдарити, щоб нанести найбільшу шкоду.

Потапов порадив людям ховатися від обстрілів на паркінгах та в підвалах.

Нагадаємо, влада Москви також засекретила від громадян адреси бомбосховищ.

Нагадаємо, Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар.

Тим часом влада Нью-Йорка дала рекомендації на випадок ядерного удару по місту.