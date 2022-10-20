Окупаційна влада Криму почала готувати бомбосховища

Рашистим доручено створити в укриттях необхідні умови для життєзабезпечення

У тимчасово окупованому Криму загарбники мають намір перевірити готовність укриттів та захисних споруд, після чого позначити для місцевих мешканців місця їхнього розміщення. Про це повідомив так званий міністр надзвичайних ситуацій Криму Сергій Садаклієв.

«На особливому контролі питання щодо збереження та приведення в готовність захисних споруд. Нині дуже непростий час. Керівникам доручено перевірити готовність укриттів, захисних споруд для використання за призначенням», – йдеться в повідомленні.

Керівникам компаній видано наказ чітко позначити місця укриттів для населення та переконатися, що в них створені необхідні умови для життєзабезпечення. Також доручено відкоригувати перелік правил для розміщення громадян, які прибули на територію республіки в екстреному порядку.

Раніше повідомлялося про початок евакуація з Херсона на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.