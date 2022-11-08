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Жорсткіше лише у Китаї. Росія увійшла до топ три рейтингу цензури інтернету

Альона Боженко
glavcom.ua
Жорсткіше лише у Китаї. Росія увійшла до топ три рейтингу цензури інтернету
Freedom House опублікувала рейтинг свободи інтернету
фото ілюстративне

Протягом декількох тижнів після початку наступу на Україну Кремль заблокував Facebook, Instagram і Twitter

Глобальна свобода інтернету погіршується 12-й рік поспіль. Як свідчить дослідження правозахисної організації Freedom House, ситуація з правами людини в інтернеті погіршилась у 28 країнах. Найгірша ситуація склалася в Росії, за нею йдуть М’янма, Судан і Лівія.

Згідно зі звітом, свобода інтернету в Росії погіршилася на сім пунктів за період з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, досягнувши історичного мінімуму і демонструючи найбільший цього року національний спад свободи у Всесвітній мережі.

Протягом декількох тижнів після початку наступу на Україну Кремль заблокував Facebook, Instagram і Twitter, позбавивши росіян доступу до правдивої інформації про війну і обмеживши їхні можливості спілкуватися з користувачами в інших країнах.

Російський уряд також заблокував понад 5 тисяч вебсайтів, змусив ЗМІ називати війну «спеціальною військовою операцією» та запровадив закон, який передбачає до 15 років ув’язнення для тих, хто поширює «фейки» про російську армію. Це значно підвищило ризики для онлайн-активізму та прискорило закриття або вигнання незалежних ЗМІ країни.

Відтак набравши 23 бали зі 100 можливих (що більше балів – тим більше свобод), у підсумковому рейтингу РФ розташувалася між Саудівською Аравією (7-е місце, 24 бали) та В'єтнамом (5-е місце), випередивши за рівнем державного тиску на інтернет Пакистан. , Ефіопію, Судан та Білорусь.

За кількістю перешкод безпосередньо до доступу до мережі РФ знаходиться на рівні Нікарагуа та Анголи, вважають автори дослідження: інтернетом користуються 88% громадян, на 100 осіб населення 23,2 мають широкосмуговий доступ до мережі, 89% підключені до зв'язку 3G або 4G.

Набагато гірші в Росії справи з порушеннями прав користувачів інтернету та «обмеженнями на контент». У субрейтингу цензури інтернету РФ посіла третє місце серед 30 держав, охоплених дослідженням, – на рівні М'янми та Бахрейну та попереду таких країн, як Саудівська Аравія, Куба, Руанда та Ірак.

Україна у рейтингу Freedom on the Net посіла 41 місце серед 70 країн. На підсумкове місце України, визначене експертами Freedom House, вплинуло обмеження доступу до російських соцмереж (Однокласники, ВКонтакте) та сайтів країни-агресора, а також частково пошкоджена під час війни інфраструктура покриття українських інтернет-провайдерів.

Разом з тим, згідно зі звітом, дії російських військових також підірвали свободу інтернету в певних регіонах України. Так, у південному місті Херсоні росіяни змусили постачальників послуг переспрямовувати інтернет-трафік через російські мережі протягом весни та літа 2022 року, залишивши українців на тимчасово окупованих територіях без доступу до основних платформ соцмереж та безлічі українських і міжнародних новинних сайтів. Хоча інтернет-ЗМІ мужньо продовжували висвітлювати вторгнення, їхні репортери зіткнулися з великою небезпекою під час виконання своєї роботи. Кілька журналістів, пов’язаних з такими вебсайтами, були вбиті російськими військовими.

Зазначається, що український уряд і народ продемонстрували разючу стійкість під час вторгнення. Урядовці та телекомунікаційні компанії працювали разом, щоб відновити інфраструктуру інтернету та забезпечити доступ до онлайн-ресурсів та інформації, які можуть урятувати життя в розпал збройного конфлікту.

В Україні розгорнули близько 11 тисяч станцій Starlink для надання супутникових інтернет-послуг у межах співпраці з американською технологічною компанією SpaceX та іншими партнерами.

Українські оператори зв’язку також дозволяли користувачам перемикатися між операторами, коли сигнал їхнього основного оператора був недоступний. Водночас вони докладали значних зусиль, щоб забезпечити доступ Wi-Fi до бомбосховищ.

Одразу після вторгнення російських військ у країну українська компанія Ajax Systems співпрацювала з урядом України над запуском мобільного застосунку, завантаженого понад 4 мільйони разів (станом на березень), який попереджає користувачів про повітряну тривогу.

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Теги: росіяни населення інтернет закон Facebook

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