Калінінград готується до війни? Росіяни отримали вказівки від влади – ЗМІ

У місті помітили потяги з бронетехнікою

Калінінградським чиновникам наказали заповнити бомбосховища матрацами та продуктами – влада серйозно готується до початку воєнних дій, але жителям регіону поки що нічого не оголошують, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що подальший розвиток подій залежатиме від того, чи Литва скасує обмеження на транзит вантажів до регіону з материкової РФ.

Раніше в Калінінграді вже помітили залізничні потяги, що перевозять бронетехніку.

Нагадаємо, Росія посипала новими погрозами на заяву Литви про перекриття транзиту російських вантажів до Калінінградської області. Зокрема російський депутат Андрій Клішас назвав такі дії Литви порушенням суверенітету Росії над цим регіоном.

Сьогодні Лукашенко назвав «ізоляцію» Литвою Калінінграда оголошенням війни.Зі свого боку президент Литви відповів на погрози Кремля.

Як відомо, Литва побоюється нападу РФ із боку Білорусі і просить допомоги НАТО.

Раніше член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.

Як повідомлялося, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

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