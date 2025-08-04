У Сербії заарештовано ексміністрів через обвал даху на вокзалі

1 листопада 2024 року в сербському місті Нові Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху

Підозрювані мають право оскаржити рішення суду протягом трьох днів

У Сербії суд постановив заарештувати 13 осіб, яких підозрюють у справі про обвал даху на вокзалі в місті Нові Сад. Трагедія забрала життя 16 людей і спричинила масові протести. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РТС.

Вищий суд Белграда призначив 30-денний арешт колишньому міністру торгівлі Томіславу Моміровичу, ексміністру інфраструктури Горану Весічу та ще 11 фігурантам справи.

Усіх їх підозрюють у корупційних зловживаннях під час модернізації залізничної інфраструктури. За попередніми оцінками, ці дії могли спричинити збитки державному бюджету на суму понад 115 мільйонів доларів. Підозрювані мають право оскаржити рішення суду протягом трьох днів.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року в сербському місті Нові Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху. Залізничний вокзал у Нові Саді відкрився в липні 2024 року – після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. На момент обвалу у деяких частинах вокзалу ще тривали будівельні роботи.

Зокрема, 21 березня 2025 року у Сербії помер юнак, який постраждав під час обвалу даху на залізничному вокзалі в місті Нові Сад. Він став 16-ю жертвою катастрофи, що спричинила масові протести по всій країні.

Після трагедії в Нові Саді у Сербії спалахнули масові протести. Їхні учасники звинувачували чинну владу у корупції та недбалості. На їхньому тлі парламент Сербії відправив у відставку уряд Мілоша Вучевича.

Учасники протестних акцій вимагали притягнути до відповідальності президента Александара Вучича. Сам він стверджував, що події у країні нагадують «український Майдан» і що «копія Майдану не пройде».