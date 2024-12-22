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У Сербії десятки тисяч студентів знову вийшли на протест через трагедію у Новому Саді

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Сербії десятки тисяч студентів знову вийшли на протест через трагедію у Новому Саді
Акція пройшла без значних інцидентів та порушень громадського порядку
скріншот з відео

До акції на площі Славія приєдналися фермери та актори, які підтримали студентів

Студенти, які вже майже місяць блокують університети, 22 грудня зібралися на мирну акцію протесту на центральній площі у сербській столиці Белграді. Про це повідомив «Балканський оглядач».

Зазначається, що метою акції було привернення уваги до вимог протестувальників, серед яких притягнення до відповідальності винних у трагедії у Новому Саді, де внаслідок руйнування навісу на вокзалі загинули 15 людей, та покарання зловмисників, які здійснили хуліганський напад на акцію студентів.

До акції на площі Славія приєдналися фермери та актори, які підтримали студентів.

Міністерство внутрішніх справ Сербії заявило, що 22 грудня мітинг у Белграді розпочався близько 15.15, в час найбільшої відвідуваності – о 16.40. На ньому були 28-29 тис. громадян.

Акція пройшла без значних інцидентів та порушень громадського порядку.

Відомо, що залізничний вокзал у Нові Саді відкрився в липні 2024 року після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. При цьому у деяких частинах вокзалу на момент обвалу ще тривали будівельні роботи.

Нагадаємо, 1 листопада на залізничному вокзалі у сербському місті Новий Сад обвалилася частина даху. Унаслідок цього 15 людей загинули, ще троє зазнали серйозних травм.

Згодом декілька тисяч активістів зібралися 5 листопада, у сербському місті Новий Сад на акцію протесту. Опозиція, активісти та правозахисні групи звинувачують у корупції владу та вимагають відставки. Протестувальники з плакатами «Кров на ваших руках», «Корупція вбиває», скандуючи «Арештуйте Вучича» пройшли ходою.

Також у місті Новий Сад група активістів, громадян та місцевих депутатів від опозиції намагалася силою увійти до будівлі міськради, коли там розглядалося питання відставки мера.

 

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Теги: протест напад опозиція корупція відео мітинг Сербія студенти

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