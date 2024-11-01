У Нові Саді обвалився дах вокзалу, відкритого після реконструкції

Залізничний вокзал у Нові Саді відкрився лише в липні після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник

У Сербії в місті Нові Сад стався обвал частини зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Щонайменше вісім людей загинуло, повідомив телеканал Nova у п’ятницю, 1 листопада.

На місце трагедії прибув міністр внутрішніх справ Івіца Дачича. За його словами, двоє людей дістали поранення, ще двох намагаються дістати з-під завалів.

Очевидці розповідали, що під час обвалу даху під ним на лавках сиділо багато людей Тому кількість постраждалих, імовірно, зросте.

На місці події в Нові Саді перебувають карети швидкої допомоги та десятки рятувальників фото: Nova

На місці події в Нові Саді перебувають карети швидкої допомоги та десятки рятувальників. До міста вже вирушив президент Сербії Александар Вучич.

Автівки рятувальників на місці події в Нові Саді фото: Nova

Відомо, що залізничний вокзал у Нові Саді відкрився в липні 2024 року після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. При цьому у деяких частинах вокзалу на момент обвалу ще тривали будівельні роботи.