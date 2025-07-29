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Сербська нафтова компанія, пов’язана з «Газпромом», знову уникла санкцій США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Сербська нафтова компанія, пов’язана з «Газпромом», знову уникла санкцій США
Це вже п'ята за рахунком спеціальна ліцензія, видана Міністерством фінансів США
фото: NIS

Сербська нафтова компанія NIS п'ятий раз отримала тимчасове звільнення від санкцій США проти «Газпрому»

Сербська нафтова компанія NIS (Naftna Industrija Srbije) вкотре отримала тимчасове виключення з-під дії санкцій США, накладених на російський «Газпром». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NIS.

За інформацією компанії, 28 липня Міністерство фінансів США видало нову спеціальну ліцензію, яка відтерміновує набуття чинності санкцій проти NIS. Ця ліцензія «дозволяє їй безперешкодно здійснювати свою оперативну діяльність щонайпізніше до 27 серпня 2025 року».

Це вже п'ята за рахунком спеціальна ліцензія, видана Міністерством фінансів США, яка відтерміновує запровадження санкцій проти NIS через її зв'язки з російським «Газпромом», який перебуває під санкціями.

Російська державна компанія «Газпром нефть» та її материнська компанія «Газпром» володіли великим пакетом акцій NIS, а саме 56,15%, з 2008 року. У лютому «Газпром нефть» зменшила свою частку в NIS до 44,85%.

Нагадаємо, суд у Гаазі скасував ухвалу про накладення арешту на місцеві активи російського енергетичного гіганта «Газпром», пише «Главком» з посиланням на Reuters.

У ухвалі, винесеній минулого тижня, зазначено, що активами, про які йдеться, є акції «Газпрому» у газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects BV.

До слова, міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав російський «Газпром» виплатити $1,37 млрд на користь НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький, пише «Главком».

За словами Корецького, з травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay (бери або плати), повністю припинивши оплати. У відповідь на це, у вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітражний розгляд.

 

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Теги: Сербія Газпром санкції США

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