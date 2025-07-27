Сербія поставила умову: Санкції проти Росії в обмін на членство в ЄС

Сербія є країною-кандидаткою на вступ до ЄС

Сербія може запровадити санкції проти Росії, якщо перспектива вступу країни до Європейського союзу стане «очевидною». Про це заявив сербський міністр у справах Європи Неманія Старович в інтерв'ю австрійському агентству APA, передає «Главком».

За словами Старовича, Белград поки не приєднався до антиросійських санкцій Євросоюзу, оскільки такі заходи практично не зачеплять Росію, але завдадуть серйозної шкоди сербській економіці.

Як приклад він привів ситуацію під час пандемії COVID-19, коли Хорватія отримала з Фонду відновлення ЄС €22 млрд, тоді як Сербії дісталося лише €165млн.

Міністр при цьому підкреслив, що Белград із самого початку російсько-українського військового конфлікту «чітко і однозначно» засудив дії Москви.

Він також прокоментував звинувачення в тому, що Сербія нібито робить недостатнсеьо для підтримки України. «Коли нам докоряють цьому, моя відповідь проста: давайте дозволимо українцям говорити за себе», – заявив він.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич не підписав спільну декларацію саміту «Україна – Південно-Східна Європа», у якій засуджується російська агресію та йдеться про нові санкції проти РФ.

До слова, президент Сербії Александр Вучич відреагував на заяву російської Служби зовнішньої розвідки про те, що сербська оборонна промисловість через посередників постачає Україні боєприпаси

Сербський мовник процитував коментарі Вучича і, як стало відомо, він заявив, що особисто обговорював це з російським диктатором Путіним. Зазначається, що президенти обговорювали це «як у присутності кількох осіб з обох делегацій, так і наодинці».

«Ми сформували робочу групу разом з російськими партнерами, щоб встановити факти. Деякі з речей, які заявляються, – це неправда», – наголосив Вучич.

Водночас Вучич сам визнавав минулого року в інтерв’ю для Financial Times, що Сербія постачала боєприпаси до країн, які відкрито підтримують Україну, і її не турбує, куди ці боєприпаси прямують далі.