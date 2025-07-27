Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сербія поставила умову: Санкції проти Росії в обмін на членство в ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сербія поставила умову: Санкції проти Росії в обмін на членство в ЄС
фото з відкритих джерел

Сербія є країною-кандидаткою на вступ до ЄС

Сербія може запровадити санкції проти Росії, якщо перспектива вступу країни до Європейського союзу стане «очевидною». Про це заявив сербський міністр у справах Європи Неманія Старович в інтерв'ю австрійському агентству APA, передає «Главком».

За словами Старовича, Белград поки не приєднався до антиросійських санкцій Євросоюзу, оскільки такі заходи практично не зачеплять Росію, але завдадуть серйозної шкоди сербській економіці.

Як приклад він привів ситуацію під час пандемії COVID-19, коли Хорватія отримала з Фонду відновлення ЄС €22 млрд, тоді як Сербії дісталося лише €165млн.

Міністр при цьому підкреслив, що Белград із самого початку російсько-українського військового конфлікту «чітко і однозначно» засудив дії Москви.

Він також прокоментував звинувачення в тому, що Сербія нібито робить недостатнсеьо для підтримки України. «Коли нам докоряють цьому, моя відповідь проста: давайте дозволимо українцям говорити за себе», – заявив він.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич не підписав спільну декларацію саміту «Україна – Південно-Східна Європа», у якій засуджується російська агресію та йдеться про нові санкції проти РФ.

До слова, президент Сербії Александр Вучич відреагував на заяву російської Служби зовнішньої розвідки про те, що сербська оборонна промисловість через посередників постачає Україні боєприпаси

Сербський мовник процитував коментарі Вучича і, як стало відомо, він заявив, що особисто обговорював це з російським диктатором Путіним. Зазначається, що президенти обговорювали це «як у присутності кількох осіб з обох делегацій, так і наодинці».

«Ми сформували робочу групу разом з російськими партнерами, щоб встановити факти. Деякі з речей, які заявляються, – це неправда», – наголосив Вучич.

Водночас Вучич сам визнавав минулого року в інтерв’ю для Financial Times, що Сербія постачала боєприпаси до країн, які відкрито підтримують Україну, і її не турбує, куди ці боєприпаси прямують далі.

Теги: Сербія санкції Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грем: Я дуже радий бачити, що наші європейські союзники ухвалили ще один пакет санкцій проти Путіна
Сенатор США назвав ключовий інструмент тиску на Путіна
22 липня, 04:04
Російські партнери беруть участь у будівництві нового нафтопроводу
Угорщина підтвердила участь Росії у будівництві нового нафтопроводу
21 липня, 23:30
Новий пакет передбачає зниження цінового порогу на російську нафту до $47.6 за барель
Нафтовий удар ЄС по Росії
18 липня, 20:10
Політик заявив, що знає про випадки, коли до армії нібито примусово забирали етнічних угорців
Орбан звернувся до ЄС через мобілізацію в Україні
15 липня, 08:49
Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим
Зеленський провів низку зустрічей з європейськими лідерами
10 липня, 22:17
Дипломатичне представництво Ізраїлю в Женеві назвало доповідь Альбанез «юридично необґрунтованою, наклепницькою та кричущим зловживанням її посадою»
США запровадили санкції щодо слідчої ООН по Газі
10 липня, 11:22
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн заявив, що очікує незабаром оголосити про долю давно заблокованого законопроекту
Сенат США «чекає команди» Трампа для посилення тиску на Путіна
9 липня, 09:38
Під час перемовин сторони обговорюють можливість скасування мит на деякі товари, зокрема авіаційні запчастини та алкоголь
США можуть запровадити 17% мита на агроекспорт з ЄС
5 липня, 06:38
Американський президент цього року не запровадив жодних нових обмежень проти Росії
Політика Трампа дозволила Росії поповнити військовий бюджет – NYT
2 липня, 14:50

Політика

Сербія поставила умову: Санкції проти Росії в обмін на членство в ЄС
Сербія поставила умову: Санкції проти Росії в обмін на членство в ЄС
Литва інвестує €30 млн у Patriot для України
Литва інвестує €30 млн у Patriot для України
Туреччина показала випробування своєї найпотужнішої неядерної авіабомби
Туреччина показала випробування своєї найпотужнішої неядерної авіабомби
Британія та Австралія домовилися будувати ядерні підводні човни: подробиці угоди
Британія та Австралія домовилися будувати ядерні підводні човни: подробиці угоди
Мелоні назвала «контрпродуктивним» визнання Палестини
Мелоні назвала «контрпродуктивним» визнання Палестини
Російський Су-27УБ спалахнув на аеродромі в Армавірі – ГУР
Російський Су-27УБ спалахнув на аеродромі в Армавірі – ГУР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
6527
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua