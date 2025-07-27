Вучич пояснив, чому Сербія не запровадить санкції проти РФ

Нещодавно Сербія зазнала тиску з боку Москви, яка звинуватила Белград в експорті зброї в Україну через треті країни

Вучич заявляє, що Сербія не планує змінювати курс, попри тиск ЄС

Президент Сербії Александар Вучич категорично заперечив можливість запровадження його країною санкцій проти Російської Федерації. Ця заява прозвучала попри недавні слова міністра з європейської інтеграції Неманьї Старовича, який припустив, що такі санкції можливі за умови швидкого вступу Сербії до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kurir.

«Ми не запроваджуватимемо санкції проти Росії. Наша політика базується на принципах та національних інтересах», – заявив Вучич в інтерв’ю виданню. Він назвав «необережними» заяви Старовича, які викликали бурхливу реакцію в російських провладних ЗМІ. Ці медіа спочатку побачили в них розворот політики Белграда в бік Брюсселя, проте тепер називають позицію Сербії «зваженою» та «дружньою».

Представники керівництва Європейського Союзу висловили розчарування тим, що Сербія продовжує відмовлятися від синхронізації своєї зовнішньої політики з політикою ЄС, хоч і претендує на членство у Євросоюзі.

У червні сербське міністерство оборони заявило, що для будь-якого майбутнього експорту зброї, виробленої в країні, буде потрібна згода Ради національної безпеки та дозвіл інших відповідних органів. Нещодавно Сербія зазнала тиску з боку Москви, яка звинуватила Белград в експорті зброї в Україну через треті країни.

За словами Вучича, він «особисто писав» рішення Ради безпеки про заборону експорту зброї. Він також стверджує, що з 1 липня Сербія «не експортувала жодної кулі» за кордон, «попри високий попит». За його словами, країна свідомо пішла на економічні труднощі, щоб «зберегти моральну та дипломатичну незалежність».

Нагадаємо, Сербія може запровадити санкції проти Росії, якщо перспектива вступу країни до Європейського союзу стане «очевидною». Про це заявив сербський міністр у справах Європи Неманія Старович в інтерв'ю австрійському агентству APA, передає «Главком».

За словами Старовича, Белград поки не приєднався до антиросійських санкцій Євросоюзу, оскільки такі заходи практично не зачеплять Росію, але завдадуть серйозної шкоди сербській економіці.

Як приклад він привів ситуацію під час пандемії COVID-19, коли Хорватія отримала з Фонду відновлення ЄС €22 млрд, тоді як Сербії дісталося лише €165 млн.