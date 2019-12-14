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    У світі

    У Лондоні люди влаштували акції протесту через перемогу Джонсона

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    У Лондоні люди влаштували акції протесту через перемогу Джонсона

    Демонстранти вигукували «Борис Джонсон не мій прем’єр-міністр»

    У Лондоні місцеві жителі вийшли на демонстрації, протестуючи проти перемоги Консервативної партії, лідером якої є чинний прем’єр-міністр Борис Джонсон.

    Про це повідомляє Reuters.

    Спочатку люди прийшли під резиденцію Джонсона на Даунінг-стріт і підняли плакати з надписами «Правило непокори Торі» і «Привітання біженців».

    Згодом протестувальники рушили до Трафальгарської площі, викрикуючи лозунги «Борис Джонсон: не мій прем’єр-міністр» та «Борисе, Борисе, Борисе: вихід, вихід, вихід».

    Всього людей було близько 200.

    Через вуличні демонстрації рух транспорту було тимчасово заблоковано.

    Нагадаємо, 12 грудня в Британії відбулися дострокові парламентські вибори.

    Читайте також: Вибори у Великій Британії. Усі карти – в руки Борису Джонсону.

    Як повідомлялося, Шотландія вимагатиме нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

    ЄС вибори Шотландія партії Брексит Борис Джонсон
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