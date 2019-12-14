У Лондоні люди влаштували акції протесту через перемогу Джонсона



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Демонстранти вигукували «Борис Джонсон не мій прем’єр-міністр»

У Лондоні місцеві жителі вийшли на демонстрації, протестуючи проти перемоги Консервативної партії, лідером якої є чинний прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Про це повідомляє Reuters.

Спочатку люди прийшли під резиденцію Джонсона на Даунінг-стріт і підняли плакати з надписами «Правило непокори Торі» і «Привітання біженців».

Згодом протестувальники рушили до Трафальгарської площі, викрикуючи лозунги «Борис Джонсон: не мій прем’єр-міністр» та «Борисе, Борисе, Борисе: вихід, вихід, вихід».

Всього людей було близько 200.

Через вуличні демонстрації рух транспорту було тимчасово заблоковано.

Нагадаємо, 12 грудня в Британії відбулися дострокові парламентські вибори.

Як повідомлялося, Шотландія вимагатиме нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.