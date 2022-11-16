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Контррозвідка Британії оголосила про значний стратегічний удар по шпигунах РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контррозвідка Британії оголосила про значний стратегічний удар по шпигунах РФ
Контррозвідка Великої Британії виявила багато російських шпигунів
фото з відкритих джерел

Цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких шпигуни

Російському шпигунству в Європі було завдано «значного стратегічного удару». Про це заявив глава британської служби контррозвідки MI-5 Кен Маккаллума, якого цитує CNN.

«По здатності Росії шпигувати в Європі було завдано найзначнішого стратегічного удару в новітній історії після скоординованих висилок дипломатів з моменту вторгнення РФ в Україну», – заявив Маккаллум у своїй щорічній промові.

За його словами, що лише за останні роки було відхилено 100 запитів на дипломатичні візи росіянам, а цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких MI-5 визнало шпигунами.

«Ми продовжуємо інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Великобританію найскладнішим можливим середовищем для російських таємних дій. Після того, як ми викрили 23 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів, ми відмовили з міркувань національної безпеки понад 100 дипломатичним візам...Серйозним моментом є те, що Велика Британія повинна бути готова до російської агресії протягом багатьох років», – зазначив Маккаллум.

Нагадаємо, колишнього працівника Служби безпеки Швеції обвинуватили у шпигунстві на користь РФ.

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Теги: Велика Британія британська розвідка шпигун росія

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