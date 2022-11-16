Контррозвідка Британії оголосила про значний стратегічний удар по шпигунах РФ

Цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких шпигуни

Російському шпигунству в Європі було завдано «значного стратегічного удару». Про це заявив глава британської служби контррозвідки MI-5 Кен Маккаллума, якого цитує CNN.

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«По здатності Росії шпигувати в Європі було завдано найзначнішого стратегічного удару в новітній історії після скоординованих висилок дипломатів з моменту вторгнення РФ в Україну», – заявив Маккаллум у своїй щорічній промові.

За його словами, що лише за останні роки було відхилено 100 запитів на дипломатичні візи росіянам, а цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких MI-5 визнало шпигунами.

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«Ми продовжуємо інтенсивно працювати над тим, щоб зробити Великобританію найскладнішим можливим середовищем для російських таємних дій. Після того, як ми викрили 23 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів, ми відмовили з міркувань національної безпеки понад 100 дипломатичним візам...Серйозним моментом є те, що Велика Британія повинна бути готова до російської агресії протягом багатьох років», – зазначив Маккаллум.

Нагадаємо, колишнього працівника Служби безпеки Швеції обвинуватили у шпигунстві на користь РФ.

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