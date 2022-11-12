Колишнього працівника Служби безпеки Швеції обвинуватили у шпигунстві на користь РФ

У Швеції звинуватили екс-працівника Служби безпеки в шпигунстві на користь РФ

Правоохоронці встановили, що чоловік збирав секретну інформацію

Шведські прокурори звинувачують двох громадян у шпигунстві на користь Росії – один із фігурантів працював у Службі безпеки країни (SAPO) в період з 2014 по 2015 рік, а також до цього служив у шведських збройних силах. Про це повідомляє Bloomberg.

Уточнюється, що один із фігурантів у 2014-му і 2015 році працював у Службі безпеки Швеції, а до цього – у збройних силах. За даними прокурорів, він збирав секретну інформацію.

Головний прокурор у справі Пер Ліндквіст указав, що ця інформація «може завдати шкоди Швеції» в руках іноземної держави.

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Один з обвинувачених перебуває під вартою з вересня, другого арештували вже в листопаді.

Також за даними Euronews, підозрювані – брати Пейман и Пайам Кія, які народилися в Ірані. Їм по 42 та 35 років.

Чоловікам було пред'явлено звинувачення у шпигунстві за обтяжливих обставин, тоді як одному з них також було пред'явлено звинувачення у передбачуваній несанкціонованій обробці секретної інформації. Обом загрожує довічне ув'язнення у разі засудження.