Авіапасажирів без масок у США штрафуватимуть на $35 тисяч

Зараз FAA поширює соціальну рекламу в аеропортах

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало кампанію з метою попередження пасажирів про те, що їх можуть оштрафувати на суму до $35 тисяч за порушення правил безпеки в умовах пандемії. Про це повідомляє CNN.

«FAA наголошує, що порушникам правил може загрожувати штраф до $35 тисяч. Управління виявило потенційні грубі порушення у 491 випадку та вже розпочало провадження у 61 справі»,- зазначає телеканал.

Загалом з початку року FAA отримало 3201 повідомлення про недисциплінованих пасажирів на комерційних рейсах.

Переважна більшість – 2429 випадків – стосуються порушення правил носіння масок.

Зараз FAA поширює соціальну рекламу в аеропортах, у якій пояснюється: «Ви могли витратити 35 тисяч доларів на новеньку автівку, а натомість сплатите штраф, бо підставили під удар бортпровідника».

Тим часом один з найбільших американських авіаперевізників United Airlines заявив, що заборонив перельоти близько тисячі пасажирів за порушення правил носіння масок.

До слова, вчені розповіли, як в Україні вдалося виявити небезпечний штам «Дельта».

Також зазначимо, до кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта».

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».