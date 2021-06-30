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    Авіапасажирів без масок у США штрафуватимуть на $35 тисяч

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    У США штрафуватимуть авіапасажирів без масок - Авіапасажирів без масок у США штрафуватимуть на $35 тисяч
    У США штрафуватимуть авіапасажирів без масок
    Фото з відкритих джерел

    Зараз FAA поширює соціальну рекламу в аеропортах

    Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало кампанію з метою попередження пасажирів про те, що їх можуть оштрафувати на суму до $35 тисяч за порушення правил безпеки в умовах пандемії. Про це повідомляє CNN.

    «FAA наголошує, що порушникам правил може загрожувати штраф до $35 тисяч. Управління виявило потенційні грубі порушення у 491 випадку та вже розпочало провадження у 61 справі»,- зазначає телеканал.

    Загалом з початку року FAA отримало 3201 повідомлення про недисциплінованих пасажирів на комерційних рейсах.

    Переважна більшість – 2429 випадків – стосуються порушення правил носіння масок.

    Зараз FAA поширює соціальну рекламу в аеропортах, у якій пояснюється: «Ви могли витратити 35 тисяч доларів на новеньку автівку, а натомість сплатите штраф, бо підставили під удар бортпровідника».

    Тим часом один з найбільших американських авіаперевізників United Airlines заявив, що заборонив перельоти близько тисячі пасажирів за порушення правил носіння масок.

    До слова, вчені розповіли, як в Україні вдалося виявити небезпечний штам «Дельта».

    Також зазначимо, до кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта».

    Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО

    За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

    До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

    Теги: США штраф авіаперевезення коронавірус
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    Авіапасажирів без масок у США штрафуватимуть на $35 тисяч