У США помер пілот, який викрав у СРСР винищувач та перегнав його до Японії

На момент смерті льотчику було 76 років

У Сполучених Штатах Америки ще у вересні помер колишній радянський пілот Віктор Беленко, відомий тим, що у 1976 році він втік до Японії на МіГ-25 і отримав притулок у США, де й прожив решту свого життя. Про це пише The New York Times.

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На момент смерті льотчику було 76 років. Беленко помер у будинку для людей похилого віку в США після хвороби.

Історія з викраденим літаком

1976 року під час тренувальної місії над Японським морем лейтенант Віктор Беленко викрав радянський літак МіГ-25, приземлився на японському острові Хоккайдо і попросив політичного притулку в США. За його словами, таке рішення було пов'язане із тим, що в СРСР йому бракувало свободи.

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Колишній на той момент директором ЦРУ Джордж Буш назвав те, що сталося, «золотом для розвідки». Рішення втекти льотчик ухвалив під час одного із тренувальних польотів – його літак просто несподівано зник з радарів. Керівництво вирішило, що він впав у море.

Згодом стало відомо, що пілот зміг надурити радари, пролетівши на наднизькій висоті. Радянські військові зв'язалися з японськими ВПС для того, щоб перехопити втікача, але щойно пілота почали переслідувати він знову зник з радарів.

Говорять, що у пілота нібито тоді залишилась дружина та діти у СРСР, яких він більше ніколи не бачив.

1980 року Беленко отримав американське громадянство. Там у нього залишилися двоє синів та четверо онуків. За словами його сина Пола, колишній льотчик намагався жити «дуже приватним життям». Він уникав уваги, часто переїжджав та жив у невеликих містах. У США Беленко працював консультантом в аерокосмічних компаніях та державних установах.

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У листопаді 1976 року, після напружених перемовин літак таки повернули Радянському Союзу в розібраному вигляді – у 30 ящиках.