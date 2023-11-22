Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США помер пілот, який викрав у СРСР винищувач та перегнав його до Японії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У США помер пілот, який викрав у СРСР винищувач та перегнав його до Японії
Віктор Беленко помер у будинку для людей похилого віку в США
фото з відкритих джерел

На момент смерті льотчику було 76 років

У Сполучених Штатах Америки ще у вересні помер колишній радянський пілот Віктор Беленко, відомий тим, що у 1976 році він втік до Японії на МіГ-25 і отримав притулок у США, де й прожив решту свого життя. Про це пише The New York Times.

На момент смерті льотчику було 76 років. Беленко помер у будинку для людей похилого віку в США після хвороби.

У США помер пілот, який викрав у СРСР винищувач та перегнав його до Японії фото 1

Історія з викраденим літаком

1976 року під час тренувальної місії над Японським морем лейтенант Віктор Беленко викрав радянський літак МіГ-25, приземлився на японському острові Хоккайдо і попросив політичного притулку в США. За його словами, таке рішення було пов'язане із тим, що в СРСР йому бракувало свободи.

Колишній на той момент директором ЦРУ Джордж Буш назвав те, що сталося, «золотом для розвідки». Рішення втекти льотчик ухвалив під час одного із тренувальних польотів – його літак просто несподівано зник з радарів. Керівництво вирішило, що він впав у море.

Згодом стало відомо, що пілот зміг надурити радари, пролетівши на наднизькій висоті. Радянські військові зв'язалися з японськими ВПС для того, щоб перехопити втікача, але щойно пілота почали переслідувати він знову зник з радарів.

У США помер пілот, який викрав у СРСР винищувач та перегнав його до Японії фото 2

Говорять, що у пілота нібито тоді залишилась дружина та діти у СРСР, яких він більше ніколи не бачив.

1980 року Беленко отримав американське громадянство. Там у нього залишилися двоє синів та четверо онуків. За словами його сина Пола, колишній льотчик намагався жити «дуже приватним життям». Він уникав уваги, часто переїжджав та жив у невеликих містах. У США Беленко працював консультантом в аерокосмічних компаніях та державних установах.

У листопаді 1976 року, після напружених перемовин літак таки повернули Радянському Союзу в розібраному вигляді – у 30 ящиках.

Теги: льотчик США Японія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Крижанівський родом із Києва
Помер відомий актор Олександр Крижанівський
22 листопада, 10:21
Розалін Картер, дружина 39-го президента Джиммі Картера
Померла колишня перша леді США Розалін Картер
20 листопада, 01:41
У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
12 листопада, 07:56

Соціум

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7323
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua