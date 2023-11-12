Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в місті Хелм та залишився очікувати там на перетин кордону

У суботу, 11 листопада, український водій фури, який хотівперетнути пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин», помер у своїй вантажівці. Про це повідомив Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури України. 

Зазначається, що 54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в місті Хелм та залишився очікувати там на перетин кордону.

«Команда Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та я особисто приносимо свої співчуття родині, що втратила близьку людину. Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону», – пише Деркач.

Остаточні подробиці та причини смерті будуть повідомлені після ретельного аналізу польською прокуратурою. Наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини.

«Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах», – наголосив Сергій Деркач.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у понеділок, 13 листопада, проведе перемовини на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Зазначимо, що перевізники досі протестують на польсько-українському кордоні і черги з вантажівок стають дедалі довшими. До прикладу, вчора черга в Дорогуську збільшилася приблизно з 39 до 50 год – там стояли 900 вантажівок.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.

До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.

 

Теги: Польща смерть водій чоловік кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва
Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва
14 жовтня, 22:51
Результати виборів у Польщі, Нетаньяху поговорив з Путіним. Головне за 16 жовтня
Результати виборів у Польщі, Нетаньяху поговорив з Путіним. Головне за 16 жовтня
16 жовтня, 21:00
Чоловік купив документи на дітей за $4 тис.
Прикордонники викрили чоловіка, який купив фальшиві документи на дітей
17 жовтня, 00:20
Чоловіки вимагають від «Укрзалізниці» створення для себе окремих купе
Чоловіки вимагають від «Укрзалізниці» створення для себе окремих купе
30 жовтня, 12:52
До автоколони польського президента зазвичай входять три автомобілі
У автомобілі президента Польщі Дуди виявлено «жучки»
24 жовтня, 17:50
Як наголошує Зварич, Польща може надавати зброю Україні як безоплатно, так і за гроші
Військова співпраця продовжується. Посол України у Польщі зробив оптимістичний прогноз
8 листопада, 20:04
Місце ДТП під Києвом, у якому загинув військовий
Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: суд арештував водія
23 жовтня, 18:15
Водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості
Правоохоронці повідомили про підозру водію, який в'їхав у зупинку з людьми у центрі Києва
25 жовтня, 16:12
Страйк на кордоні: посол Зварич звернувся до польських перевізників
Страйк на кордоні: посол Зварич звернувся до польських перевізників
6 листопада, 18:21

Соціум

У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
Білий дім різко розкритикував республіканців через спробу посіяти хаос із шатдауном
Білий дім різко розкритикував республіканців через спробу посіяти хаос із шатдауном
Данія продовжить дозвіл на проживання для українських біженців
Данія продовжить дозвіл на проживання для українських біженців
ISW повідомив, хто може бути причетним до ударів по території РФ за останні дні
ISW повідомив, хто може бути причетним до ударів по території РФ за останні дні
Спікер Палати представників США запропонував проєкт для уникнення шатдауну без допомоги Україні
Спікер Палати представників США запропонував проєкт для уникнення шатдауну без допомоги Україні
Нетаньяху заявив, що Ізраїль оточив Газу та знищив «тисячі» бойовиків ХАМАС
Нетаньяху заявив, що Ізраїль оточив Газу та знищив «тисячі» бойовиків ХАМАС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському
31K
Тунелі Гази. Пастка, якої боїться Ізраїль
31K
Арабські сусіди Ізраїлю та Іран збираються на екстрений саміт
8938
Українцям надійде третя платіжка за газ: за що доведеться розрахуватися додатково
5018
Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз
3886
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід

Новини

Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 05:30
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Вчора, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
10 листопада, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
10 листопада, 07:17

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту