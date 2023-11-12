У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в місті Хелм та залишився очікувати там на перетин кордону
У суботу, 11 листопада, український водій фури, який хотівперетнути пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин», помер у своїй вантажівці. Про це повідомив Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури України.
Зазначається, що 54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в місті Хелм та залишився очікувати там на перетин кордону.
«Команда Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та я особисто приносимо свої співчуття родині, що втратила близьку людину. Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону», – пише Деркач.
Остаточні подробиці та причини смерті будуть повідомлені після ретельного аналізу польською прокуратурою. Наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини.
«Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах», – наголосив Сергій Деркач.
Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у понеділок, 13 листопада, проведе перемовини на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.
Зазначимо, що перевізники досі протестують на польсько-українському кордоні і черги з вантажівок стають дедалі довшими. До прикладу, вчора черга в Дорогуську збільшилася приблизно з 39 до 50 год – там стояли 900 вантажівок.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.
До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.
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