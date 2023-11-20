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Померла колишня перша леді США Розалін Картер

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Померла колишня перша леді США Розалін Картер
Розалін Картер, дружина 39-го президента Джиммі Картера
фото: AP

Колишня перша леді США померла у віці 96 років

У своєму будинку в штаті Джорджія померла колишня перша леді Сполучених Штатів Розалін Картер, дружина 39-го президента Джиммі Картера. Про це повідомила започаткована нею неурядова організація Центр Картера.

«Розалін Картер, пристрасна захисниця психічного здоров'я, догляду за хворими, а також прав жінок померла 19 листопада у своєму будинку в Плейнс, штат Джорджія, у віці 96 років», – йдеться у повідомленні. 

Картер було 96 років. Раніше цього року в неї діагностували деменцію.

Жінка прожила довге й успішне життя разом зі своїм чоловіком, якого вона знала майже все життя.

Джиммі та Розалінн Картер
Джиммі та Розалінн Картер

На посаді першої леді Картер стала першою дружиною президента США, яка виступила перед Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

У 1980-х подружжя разом почало займатися благодійністю. Картер боролася з дискримінацією щодо людей із психічними захворюваннями, працювала над покращенням якості психіатричної допомоги у США та за кордоном. Вона також просувала ідею турботи про ментальне здоров'я.

Джиммі та Розалін Картер прожили у шлюбі 77 років. У подружжя четверо дітей, 11 онуків та 14 правнуків. За словами колишнього президента, Розалін була його рівним партнером у всьому, чого він коли-небудь досягав. 

«Розалін – мій найкращий друг, ідеальне продовження мене, ймовірно, найвпливовіша людина в моєму житті», – говорив Джиммі Картер.

Колишньому президенту США зараз 99 років. Він рекордсмен із довголіття серед американських лідерів. Джиммі Картер керував країною з 1977 до 1981 року. Після завершення свого президентського терміну він був відзначений Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Картер відмовився від медичної допомоги, щоб провести решту днів із сім’єю, отримуючи лише паліативну хоспісну допомогу. Останніми роками він лікувався від кількох захворювань, зокрема, меланоми.

Теги: перша леді довголіття США

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