Померла колишня перша леді США Розалін Картер
Колишня перша леді США померла у віці 96 років
У своєму будинку в штаті Джорджія померла колишня перша леді Сполучених Штатів Розалін Картер, дружина 39-го президента Джиммі Картера. Про це повідомила започаткована нею неурядова організація Центр Картера.
«Розалін Картер, пристрасна захисниця психічного здоров'я, догляду за хворими, а також прав жінок померла 19 листопада у своєму будинку в Плейнс, штат Джорджія, у віці 96 років», – йдеться у повідомленні.
Картер було 96 років. Раніше цього року в неї діагностували деменцію.
Жінка прожила довге й успішне життя разом зі своїм чоловіком, якого вона знала майже все життя.
На посаді першої леді Картер стала першою дружиною президента США, яка виступила перед Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
У 1980-х подружжя разом почало займатися благодійністю. Картер боролася з дискримінацією щодо людей із психічними захворюваннями, працювала над покращенням якості психіатричної допомоги у США та за кордоном. Вона також просувала ідею турботи про ментальне здоров'я.
Джиммі та Розалін Картер прожили у шлюбі 77 років. У подружжя четверо дітей, 11 онуків та 14 правнуків. За словами колишнього президента, Розалін була його рівним партнером у всьому, чого він коли-небудь досягав.
«Розалін – мій найкращий друг, ідеальне продовження мене, ймовірно, найвпливовіша людина в моєму житті», – говорив Джиммі Картер.
Колишньому президенту США зараз 99 років. Він рекордсмен із довголіття серед американських лідерів. Джиммі Картер керував країною з 1977 до 1981 року. Після завершення свого президентського терміну він був відзначений Нобелівської премії миру.
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Картер відмовився від медичної допомоги, щоб провести решту днів із сім’єю, отримуючи лише паліативну хоспісну допомогу. Останніми роками він лікувався від кількох захворювань, зокрема, меланоми.
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