Помер відомий актор Олександр Крижанівський

Крижанівський з кінця 90-х обіймав посаду режисера та художнього керівника Нового драматичного театру на Печерську

Український актор театру та кіно Олександр Крижанівський помер на 67 році життя. Причиною його смерті став інфаркт. Про це у соцмережах повідомив син актора Володимир Крижанівський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Друзі, мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями у місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя – Театр на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше», – йдеться в повідомленні.

Олександр Крижанівський родом із Києва. До 1986 року працював актором Київського театру естради та паралельно викладав «майстерність актора» у Київському державному інституті театрального мистецтва. Згодом перейшов у трупу Молодого театру, а до 1998 року був актором Театру на Подолі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З кінця 90-х обіймав посаду режисера та художнього керівника Нового драматичного театру на Печерську.

У 2018-му отримав звання Заслуженого артиста України. Його знають за ролями в проєктах: «Повернення Мухтара», «Нюхач-2», «Незламна», «За законами воєнного часу», «Швабра».

Нагадаємо, помер відомий український ведучий та диктор Анатолій Васянович.