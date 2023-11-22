Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Помер відомий актор Олександр Крижанівський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Помер відомий актор Олександр Крижанівський
Олександр Крижанівський родом із Києва
фото з відкритих джерел

Крижанівський з  кінця 90-х обіймав посаду режисера та художнього керівника Нового драматичного театру на Печерську

Український актор театру та кіно Олександр Крижанівський помер на 67 році життя. Причиною його смерті став інфаркт. Про це у соцмережах повідомив син актора Володимир Крижанівський.

«Друзі, мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень. Прощання відбудеться найближчими днями у місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя – Театр на Печерську. Дату та час повідомимо пізніше», – йдеться в повідомленні.

Помер відомий актор Олександр Крижанівський фото 1

Олександр Крижанівський родом із Києва. До 1986 року працював актором Київського театру естради та паралельно викладав «майстерність актора» у Київському державному інституті театрального мистецтва. Згодом перейшов у трупу Молодого театру, а до 1998 року був актором Театру на Подолі.

З кінця 90-х обіймав посаду режисера та художнього керівника Нового драматичного театру на Печерську.

Помер відомий актор Олександр Крижанівський фото 2

У 2018-му отримав звання Заслуженого артиста України. Його знають за ролями в проєктах: «Повернення Мухтара», «Нюхач-2», «Незламна», «За законами воєнного часу», «Швабра».

Нагадаємо, помер відомий український ведучий та диктор Анатолій Васянович.

Теги: Україна актор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
12 листопада, 07:56
Анатолій Васянович починав свою діяльність як диктор інформаційної програми «Вісті»
Помер відомий український ведучий та диктор Анатолій Васянович
2 листопада, 21:20
Розалін Картер, дружина 39-го президента Джиммі Картера
Померла колишня перша леді США Розалін Картер
20 листопада, 01:41

Суспільство

На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7223
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua