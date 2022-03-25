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    Думки вголос

    Захід більше не боїться Путіна. Скоро бензоколонку закриють

    Нова стратегія Заходу &ndash; закрити бензоколонку під назвою Росія - Захід більше не боїться Путіна. Скоро бензоколонку закриють
    Нова стратегія Заходу – закрити бензоколонку під назвою Росія

    Росія – це мавпа з гранатою, що завжди загрожуватиме цивілізації

    Місяць неймовірного опору російській агресії. Я не знаю нині жодної країни, яка б діяла, дихала і боролася до кожного рядка свого Гімну. Захід теж це відчув і нарешті зрозумів. Навіть ті, хто в нас не вірив, і таких було чимало.

    24 березня Захід зібрався на три саміти: НАТО, Євросоюзу і «Великої сімки» у Брюсселі. Ці саміти – це теж вияв нашої підтримки. Від них будуть нові санкції і нова зброя. Але головний сигнал – Захід більше не боїться Путіна. Вони зрозуміли: відсидітися не вдасться. Росія – це мавпа з гранатою, що завжди загрожуватиме цивілізації.

    Захід не вірив в загрозу застосування ядерної зброї, не вірив у можливий напад на Польщу, країни Балтії. Тепер повірив.

    Запам'ятайте сьогоднішній день – з нього почнеться нова стратегія Заходу щодо Росії. Її умовна назва – закрити бензоколонку під назвою Росія, а значить радикально зменшити імпорт російських нафти і газу. Причому не за роки, а за місяці. Світ від цього стане чистішим – і морально, і екологічно. Не всі на Заході у захваті від цього, але тепер ніхто нікуди не дінеться. Відлік пішов. Слідкуйте за новинами.

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    Джерело: блог Павла Клімкіна

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    Теги: росія окупанти НАТО санкції війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Захід більше не боїться Путіна. Скоро бензоколонку закриють