За дев’ять днів війни у Києві народилося майже 400 немовлят

Кличко: «Лікарі перебувають на бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють»

Незважаючи на бойові дії, у столиці працюють пологові будинки. З вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм.

«Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків. Лікарні міста всім необхідним забезпечені. Працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх восьми днів у Києві народилися 390 малюків. 199 хлопчиків та 191 дівчинка», – написав Кличко.

Також поповнення і в Київському зоопарку. «У Київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром. Також, нагадаю, працює гуманітарний штаб столиці, всі контакти на сайті КМДА. І для тих, хто хоче допомогти. І для людей, яким сьогодні потрібна допомога», – повідомив Кличко.

Також раніше київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з останніми новинами та розповів, як проходить життя у столиці.

Нагадаємо, в Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни проти Росії. Втрати ворога за цей час становлять не менше 10 тис. загиблих.