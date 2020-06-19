Путін обурився через слова Зеленського про СРСР



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Володимир Путін заявив, що слова Зеленського про СРСР негативно позначаться на відносинах РФ з Україною

За словами Зеленського, до війни привела «змова тоталітарних режимів , яка в підсумку запустила «смертоносний маховик Голокосту»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні негативно позначаться на відносинах між країнами.

Про це Путін сказав в ефірі телеканалу «Росія 1».

Путін зазначив, що слова українського лідера також негативно позначаться і на ставленні до Зеленського.

«Негативно. Я думаю, що і для нього, для самого Володимира Олександровича (Зеленського) нічого в цьому хорошого немає, маючи на увазі, що сама Україна сильно постраждала під час Другої світової війни», - вважає Путін.

Нагадаємо, за словами Зеленського, до війни привела «змова тоталітарних режимів , яка в підсумку запустила «смертоносний маховик Голокосту».

«Польща та весь польський народ першими відчули наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертельний маховик Голокосту», - сказав Зеленський під час візиту до Польщі.

До слова, Путін вважає, що приєднання країн Балтії згідно пакту Молотова-Ріббентроп «відповідало міжнародному та державному праву того часу».

Як повідомлялося, до міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.

У Сеймі Литви наголосили, що метою спроби відкликати рішення щодо засудження пакту «була реабілітація як радянського, так нацистського тоталітарних режимів з запереченням їх міжнародних злочинів».