Сейм Литви одноголосно засудив спроби Росії переписати історію
Литовський парламент оцінив спробу російської Держдуми відкликати рішення, яким вона сама тридцять років тому засудила пакт Молотова-Ріббентропа
Парламент Литви одноголосно засудив спроби Росії переписати історію. Про це повідомляє Delfi.
«За» резолюцію «Про спроби російської Думи переписати історію і поставити під сумнів основи сучасної цивілізації і міжнародного права» у сеймі проголосували 106 депутатів.
Зазначається, що у такий спосіб литовський парламент оцінив спробу Держдуми РФ відкликати рішення, яким вона сама тридцять років тому засудила пакт Молотова-Ріббентропа.
Представив резолюцію один з її ініціаторів, член Комітету у закордонних справах Сейму, консерватор Емануеліс Зінгеріс сказав, що цей крок російського парламенту є «сумним і неймовірним результатом російської демократії".
У резолюції наголошується, що метою спроби відкликати рішення щодо засудження пакту «була реабілітація як радянського, так нацистського тоталітарних режимів з запереченням їх міжнародних злочинів».
У документі Сейм заявляє, що суворо засуджує подібні спроби Росії і оцінює їх як замах на підстави сучасної цивілізації і міжнародного права.
«Такими діями системного історичного ревізіонізму російська Дума прагне виправдати нинішню агресивну політику Росії і агресію щодо сусідніх держав, поставити під сумнів державність сусідніх країн, грунтуючись на концепціях «ближнього зарубіжжя», «русского мира», «захисту співвітчизників», - заявили в Сеймі Литви.
Резолюція також зобов'язує спікера сейму Віктораса Пранцкетіса підняти питання про розгляд згаданих дій Росії на Держраді з оборони.
Як повідомлялося, до міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.