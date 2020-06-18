Сейм Литви одноголосно засудив спроби Росії переписати історію



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У сеймі наголосили, що метою спроби відкликати рішення щодо засудження пакту «була реабілітація як радянського, так нацистського тоталітарних режимів з запереченням їх міжнародних злочинів»

Литовський парламент оцінив спробу російської Держдуми відкликати рішення, яким вона сама тридцять років тому засудила пакт Молотова-Ріббентропа

Парламент Литви одноголосно засудив спроби Росії переписати історію. Про це повідомляє Delfi.

«За» резолюцію «Про спроби російської Думи переписати історію і поставити під сумнів основи сучасної цивілізації і міжнародного права» у сеймі проголосували 106 депутатів.

Зазначається, що у такий спосіб литовський парламент оцінив спробу Держдуми РФ відкликати рішення, яким вона сама тридцять років тому засудила пакт Молотова-Ріббентропа.

Представив резолюцію один з її ініціаторів, член Комітету у закордонних справах Сейму, консерватор Емануеліс Зінгеріс сказав, що цей крок російського парламенту є «сумним і неймовірним результатом російської демократії".

У резолюції наголошується, що метою спроби відкликати рішення щодо засудження пакту «була реабілітація як радянського, так нацистського тоталітарних режимів з запереченням їх міжнародних злочинів».

У документі Сейм заявляє, що суворо засуджує подібні спроби Росії і оцінює їх як замах на підстави сучасної цивілізації і міжнародного права.

«Такими діями системного історичного ревізіонізму російська Дума прагне виправдати нинішню агресивну політику Росії і агресію щодо сусідніх держав, поставити під сумнів державність сусідніх країн, грунтуючись на концепціях «ближнього зарубіжжя», «русского мира», «захисту співвітчизників», - заявили в Сеймі Литви.

Резолюція також зобов'язує спікера сейму Віктораса Пранцкетіса підняти питання про розгляд згаданих дій Росії на Держраді з оборони.

Як повідомлялося, до міністерства закордонних справ Естонії викликали посла Росії через пропозицію Держдуми щодо скасування прийнятого З'їздом народних депутатів СРСР тридцять років тому рішення засудити пакт Молотова - Ріббентропа.