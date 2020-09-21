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    У світі

    У США затримали відправника посилки з отрутою для Трампа

    • Розсилка
    У посилці для Дональда Трампа виявили смертельну отруту рицин - У США затримали відправника посилки з отрутою для Трампа
    У посилці для Дональда Трампа виявили смертельну отруту рицин

    Зловмисник був затриманий при спробі в'їзду в США з Канади

    Американські прикордонники затримали чоловіка, який відправив отруйну посилку президенту США Дональду Трампу.

    Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на правоохоронні органи.

    Зазначається, що зловмисник був затриманий при спробі в'їзду в США з Канади.

    Поліція поки не розкриває особу зловмисника. З'ясовуються обставини та причини події.

    Раніше стало відомо, що у США перехопили посилку, адресовану президенту США Дональду Трампу. У ній виявилася смертельна отрута рицин.

    Небезпечну посилку виявили до того, як вона потрапила в Білий дім. Всю пошту для Білого дому перевіряють на віддаленому об'єкті, перед тим як відправити до адміністрації Трампа.

    Зазначимо, рицин – це високотоксична речовина, яку часто використовують терористи. Отруту можна використовувати у вигляді порошку, гранулах, пару чи кислоти.

    При потраплянні в організм отрута викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотечу шлунку та кишечника, за якими йде відмова печінки, селезінки та нирок, а далі смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

    Нагадаємо, вже не вперше американського президента намагаються отруїти за допомогою рицину. Усі попередні небезпечні пакунки також перехоплювали правоохоронці.

    прикордонники США Канада Дональд Трамп отруєння
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