У США оголосили переможців телевізійної премії «Еммі»



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Ведучий і нечисленні гості перебували в спортивному комплексі «Стейплс-центр» у Лос-Анжелесі, тоді як більшість номінантів приймали нагороди просто вдома

Організатори провели церемонію через пандемію коронавірусу в онлайн-форматі

У США 20 вересня завершилася 72-га церемонія нагородження телевізійною премією «Еммі».

Організатори провели її через пандемію коронавірусу в онлайн-форматі: ведучий і нечисленні гості перебували в спортивному комплексі «Стейплс-центр» у Лос-Анжелесі, тоді як більшість номінантів приймали нагороди просто вдома.

Ведучим церемонії «Еммі» став комік, актор і телеведучий Джиммі Кіммел, який уже був на цій ролі в 2012 і 2016 роках.

Переможцями у 23 номінаціях стали:

Найкращим головним актором міні-серіалу став Марк Руффало («Я знаю, що це правда», HBO), а акторкою — Реджина Кінґ із «Хранителів» (HBO), які, своєю чергою, стали найкращим міні-серіалом.

Яг'я Абдул-Матін II із тих же «Хранителів» здобув статуетку «Еммі» за найкращу роль другого плану в міні-серіалі, а кращою акторкою другого плану стала Узо Удуба («Місс Америка», Hulu).

«Комедійні» номінації окупував канадський серіал «Шіттс Крік» від Pop TV.

Юджин Леві став найкращим комедійним актором, Кетрін О'Гара — найкращою комедійною акторкою, а Ден Леві з Ені Мерфі були визнані найкращими акторами другого плану в комедійних серіалах. А сам «Шіттс Крік» став найкращим комедійним серіалом.

Із драмкатегорією ситуація була набагато різноманітніша.

Головний приз здобули «Спадкоємці» від HBO, а Джеремі Стронґ звідти став найкращим актором драматичного серіалу. Зендая з «Ейфорії» (знову HBO) стала найкращою головною акторкою драмсеріалу. Найкращими акторами другого плану в драмеді стали Біллі Крудап («Ранкове шоу», Apple TV+) і Джуліа Ґарнер із «Озарка» (Netflix).

Найкращим телевізійним шоу в категорії реаліті / змагання стали «Королівські перегони Ру Пола» (VH1), а «Еммі» за найкраще токшоу цілком прогнозовано отримав Джон Олівер (HBO) — просто їх уже в шоу «Last Week Tonight with John Oliver» налічується 19.

Загалом же із понад 100 номінацій найбільше нагород здобув HBO (30), слідом за яким розташувався Netflix (21) — і це попри те, що стриминґова платформа мала рекордні 130 номінацій. Загалом найбільше статуеток здобули «Хранителі» HBO (11), «Шіттс Крік» від Pop TV (9), «Спадкоємці» від HBO та Мандалорець від Disney+ (по 7).

Із повним переліком усіх переможців 72-ої премії «Еммі» ви можете ознайомитися за посиланням.