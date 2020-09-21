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    У світі

    У США оголосили переможців телевізійної премії «Еммі»

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    Ведучий і нечисленні гості перебували в спортивному комплексі &laquo;Стейплс-центр&raquo; у Лос-Анжелесі, тоді як більшість номінантів приймали нагороди просто вдома - У США оголосили переможців телевізійної премії «Еммі»
    Ведучий і нечисленні гості перебували в спортивному комплексі «Стейплс-центр» у Лос-Анжелесі, тоді як більшість номінантів приймали нагороди просто вдома

    Організатори провели церемонію через пандемію коронавірусу в онлайн-форматі

    У США 20 вересня завершилася 72-га церемонія нагородження телевізійною премією «Еммі».

    Організатори провели її через пандемію коронавірусу в онлайн-форматі: ведучий і нечисленні гості перебували в спортивному комплексі «Стейплс-центр» у Лос-Анжелесі, тоді як більшість номінантів приймали нагороди просто вдома.

    Ведучим церемонії «Еммі» став комік, актор і телеведучий Джиммі Кіммел, який уже був на цій ролі в 2012 і 2016 роках.

    Переможцями у 23 номінаціях стали:

    Найкращим головним актором міні-серіалу став Марк Руффало («Я знаю, що це правда», HBO), а акторкою — Реджина Кінґ із «Хранителів» (HBO), які, своєю чергою, стали найкращим міні-серіалом. 

    Яг'я Абдул-Матін II із тих же «Хранителів» здобув статуетку «Еммі» за найкращу роль другого плану в міні-серіалі, а кращою акторкою другого плану стала Узо Удуба («Місс Америка», Hulu).

    «Комедійні» номінації окупував канадський серіал «Шіттс Крік» від Pop TV. 

    Юджин Леві став найкращим комедійним актором, Кетрін О'Гара — найкращою комедійною акторкою, а Ден Леві з Ені Мерфі були визнані найкращими акторами другого плану в комедійних серіалах. А сам «Шіттс Крік» став найкращим комедійним серіалом.

    Із драмкатегорією ситуація була набагато різноманітніша.

    Головний приз здобули «Спадкоємці» від HBO, а Джеремі Стронґ звідти став найкращим актором драматичного серіалу. Зендая з «Ейфорії» (знову HBO) стала найкращою головною акторкою драмсеріалу. Найкращими акторами другого плану в драмеді стали Біллі Крудап («Ранкове шоу», Apple TV+) і Джуліа Ґарнер із «Озарка» (Netflix).

    Найкращим телевізійним шоу в категорії реаліті / змагання стали «Королівські перегони Ру Пола» (VH1), а «Еммі» за найкраще токшоу цілком прогнозовано отримав Джон Олівер (HBO) — просто їх уже в шоу «Last Week Tonight with John Oliver» налічується 19.

    Загалом же із понад 100 номінацій найбільше нагород здобув HBO (30), слідом за яким розташувався Netflix (21) — і це попри те, що стриминґова платформа мала рекордні 130 номінацій. Загалом найбільше статуеток здобули «Хранителі» HBO (11), «Шіттс Крік» від Pop TV (9), «Спадкоємці» від HBO та Мандалорець від Disney+ (по 7).

    Із повним переліком усіх переможців 72-ої премії «Еммі» ви можете ознайомитися за посиланням.

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