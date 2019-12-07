«Час звільнити місце для гідних людей». Новий глава Агентства держслужби звернувся до чиновників



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Олександр Стародубцева вважає, що у нас зараз є великий запит на перезавантаження держслужби

«Я запрошую вас на війну, це не буде коктейль-паті», - звертається Стародубцев до фахівців з бізнесу, аби ті йшли на держслужбу

Новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев вважає, що нинішні чиновники не втілюють те, що обіцяла нова влада під час виборів. Про це посадовець сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Стародубцева, у нас зараз є великий запит на перезавантаження держслужби. «Купа людей прийшли після виборів. Я не знаю, скільки з них підтримали безпосередньо президента і вірять в нього, як в найкращого президента, але вони висловили недовіру всьому тому, що відбувалось, в першу чергу – в державній службі», - зазначає голова Агентства держслужби. Він вважає, що попри все це «державна служба сидить і каже «а шо такоє, шо поганого ми робимо? ми діємо в межах повноважень!».

«І що нам робити? Ми не можемо їм словами пояснити, що пора звільнити місце для гідних людей. Вони не підуть. А які у вас є інструменти? Єдиний інструмент – перезавантаження», - впевнений посадовець.

На думку Стародубцева, перезавантаження – це найкращий спосіб все змінити і досягнути поставленої мети.

«Я у Стенфорді спілкувався з двома людьми, які мають авторитет у державному управлінні – колишній держсекретар США Кондоліза Райз, яка зараз там викладає, і Тоомас Гендрік Ільвес – колишній президент Естонії і автор «естонського дива». Вони обидва мені сказали: в першу чергу, нам треба зробити turnover, обіг людей на державній службі, перезавантаження. Тому що нам треба мати всередині цієї служби багато нових людей не з радянської системи, які орієнтовані на результат, а не на процес», - переконує Стародубцев.

За словами Стародубцева, звичайно можна спробувати навчити діючих держслужбовців, однак результат буде років через 30. «Тому просто треба топ-держслужбовців запросити з бізнесу. Я, коли таких запрошую в держслужбу, одразу кажу – я запрошую вас на війну, це не буде коктейль-паті. Тут буде важко. Але якщо вам все вдасться, ви виживите і зробите щось хороше, то, повірте, ваші діти будуть вами пишатися», - говорить голова Агентства.

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