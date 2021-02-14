Байден відреагував на рішення щодо імпічменту Трампа

Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45–го президента Дональда Трампа

Президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу.

Байден вважає її нагадуванням про те, що «демократія крихка«, і кожний американець зобов'язаний захищати правду.

Про це пише Reuters.

Заяву президент США зробив через кілька годин після того, як Сенат не зміг набрати дві третини голосів, необхідних для імпічменту Трампа.

«Ця сумна голова в нашій історії нагадала нам, що демократія крихка», – сказав Байден.

Раніше Трамп також опублікував заяву після того, як Сенат не зміг затвердити його імпічмент. Він назвав процес імпічменту «найбільшою полюванням на відьом».

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45–го президента Дональда Трампа.

За оголошення імпічменту проголосували 57 сенаторів (з них 7 – республіканці), проти – 43. Для імпічменту не вистачило ще 10 голосів.

3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа. У конгресі обвинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні: тоді група демонстрантів, які підтримують Трампа, увірвалася в Капітолій.

Це перший випадок в історії країни, коли така процедура проводиться проти одного і того ж президента повторно. Як повідомлялося раніше, 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина чинного президента США Джо Байдена.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.