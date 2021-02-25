У США оцінили збиток від штурму Капітолію

Протестувальники розгромили історичні об'єкти в будівлі

Ремонт будівлі американського Конгресу після штурму 6 січня коштуватиме у більш ніж 30 мільйонів. .

Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на архітектора Капітолію Бретта Блентона.

«Статуї, фрески, історичні лавочки та оригінальні віконниці - всі постраждали в різній мірі від ушкоджень», - заявив архітектор на слуханнях у Палаті представників Конгресу.

Законодавці нижньої палати Конгресу вже схвалили виділення 30 млн доларів на покриття зазначених витрат.

При цьому, за словами Блентона, на ремонт будівлі може знадобитися більше грошей.

Нагадаємо, американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США загрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгрессвумен від демократів Ненсі Пелосі.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

Нагадаємо, колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому.