ФБР розцінює штурм Капітолію як внутрішній тероризм

У ФБР надійшло понад 270 тисяч повідомлень від американців, які погодилися допомогти ідентифікувати учасників штурму

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що його відомство класифікувало штурм Капітолію прихильниками експрезидента Дональда Трампа як «внутрішній тероризм».

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Цей напад, ця облога, були, просто кажучи, кримінальними діями, й ми, ФБР, розглядаємо таку поведінку, як внутрішній тероризм», – заявив Рей.

Він зазначив, що всього у ФБР надійшло понад 270 тисяч повідомлень від американців, які погодилися допомогти ідентифікувати учасників штурму. Рей також спростував теорії про те, що це були не прихильники Трампа.

У ФБР також відзначили, що не знайшли доказів того, що вибори президента США були сфальсифіковані.

Нагадаємо, ремонт будівлі американського Конгресу після штурму 6 січня коштуватиме у більш ніж 30 мільйонів доларів.

Нагадаємо, американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані понад сотню осіб.

Як відомо, 6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолію.